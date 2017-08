Barcelona tragöödia varju jäi täna kohaliku aja järgi kell 1.20 Kataloonia kuurortlinnas toimunud autorünnak. Selles said surma viis terroristi, vigastada kuus jalakäijat ja üks politseinik, vahendavad BBC ja The Guardian. Katalooniast tulevad ka teated, et üks inimene sai surma.

Täna varahommikul üritasid terroristid Audi A3-marki autoga rünnata jalakäijaid Cambrilsi linnas. Cambrils on rannakuurort, mis asub Barcelonast 120 kilomeetri kaugusel. Kuus jalakäijat ja üks politseinik said viga. Kohaliku politsei teatel suri täna üks ohver, naisterahvas.

Politseinikud lasid kõik viis terroristi maha. Mõned neist kandsid esialgsetel pommivöösid. Politsei teostas kontrollitud plahvatused, millest selgus, et tegu oli võltsingutega, mingeid lõhkeaineid neis ei leidnud. Nahkvöödele olid ründajad teibiga kinnitanud veepudelid, et kaugelt jääks mulje, justkui kannaksid nad pommivööd.

Teadaolevaid varasemaid seoseid nendel viiel terrorismiga ei olnud.

Võimud uurivad Barcelona ja Cambrilsiga seoses ka üht elumaja plahvatust Alcanari linnas. Alcanar asub Barcelonast umbes 200 ja Cambrilsist umbes 90 kilomeetri kaugusel. Plahvatuses hukkus üks ning sai viga samuti üks inimene. Politseil on alust uskuda, et lõhkeained valmistati samas majas.