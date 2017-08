Kuidas näeb välja aga Berdi tööjaotus näosaate lauluõpetaja Maikeniga, arvestades, et teadmised Maikeniga on võrdsed? „Kuna me Maikeniga tunneme üksteist juba kõvasti üle 20 aasta - oleme koos õppinud G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis, Kopenhaagenis Complete Vocal Institute'is ja hetkel ka veel Tallinna ülikoolis, lisaks oleme terve selle aja olnud parimad sõbrad ja viimased 13 aastat ka koos õpetanud, siis saate jaoks temaga koos lugude/artistide õppimine ja harjutamine on meile täiesti tavaline olukord. Õpingute ajal oleme me palju koos harjutanud ja kordamööda üksteist juhendanud,“ ei näe Bert selles probleemi.

Bert toob näosaate uude hooaega kaasa kõvasti huumorit. „Uue hooaja eel on emotsioonid väga positiivsed. Ootan põnevusega, et saaks juba pihta hakata! Artiste, kelle tegemine on tõsine väljakutse, on kindlasti palju. Minu jaoks on kindlasti raskem teha mõnda hetkel edetabeli tipus olevat popartisti. Aga saatesse tulen eelkõige ikka tegema pigem lõbusaid numbreid.“

Tänaseks on selgunud juba neli näosaate osalejat, kelleks on Hele Kõrve, Daniel Levi, Hanna Martinson ja ka sarmikas laulja Bert Pringi! Bert Pringi esimene suurem avalik ülesastumine oli võistlusel „Kaks takti ette“ aastal 1998. Paljud inimesed tunnevad Berti ka säravate rollide järgi erinevates muusikalides või vokaaltehnikaõpetajana WAFis ja G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis.

Bert ennast oma teooriateadmistega ja vokaalse võimekusega teistest paremaks ei pea. „Ma ei usu, et minu erialased teadmised mingi tohutu erilise eelise annavad, õhtu lõpuks on see eelkõige ikkagi maitse asi ja publiku/televaataja maitsest sõltuv,“ arvab Bert.

Sel sügisel läheb Berdil kiireks, sest näosaatele lisaks on tal tükk tegemist erinevate projektidega. „Minu sügisene graafik on päris tihe! Lisaks näosaatele olen eriala- ja vokaaltehnikaõpetaja G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis, WAFis, esinen iga nädal Merineitsi restorani sõuprogrammis „Forever Young“, mida ma jagan Kalle Sepaga ja kus on laval veel ka Nele-Liis Vaiksoo ja Irina Haak ning ühtlasi laulan ka uues a capella vokaalgrupis OTHERS ja teen kaasa Kaari Sillamaa kaunite kunstide kooli muusikalis „Desire“, mida mängitakse Salme kultuurikeskuses! Tegemisi jätkub!“ on Bert elevil.

Milline näosaate esitus või osaleja on seni Berdile sügava mulje jätnud või meelde jäänud? „Eelnevalt on näosaadetes tehtud väga palju lahedaid ja lõbusaid numbreid, mõned mis hetkel meenuvad: väga meeldisid mulle õed Sõnajalad, Lenna ja Saara, see oli ikka väga hea! Koit tegi väga lõbusa Tiiu Tulbi „Nukukese“ ja ülivõimsa Andrea Bocelli finaalis ja Kallel oli väga ilus Georg Ots eelmise aasta finaalis!“ meenutab Bert.

Bert hakkab näosaate lava vallutama koos seitsme erineva andeka artistiga, kellest on selgunud juba kolm – Hele, Hanna ja Daniel, kellele ta ka väga pöialt hoiab. „Oma kaasosalejatest olen ma Hannaga hetkel veel väga põgusalt kokku puutunud ja ta jättis väga meeldiva ja sõbraliku inimese mulje. Daniel on mul kunagi paar aastat tagasi laulutunnis käinud, hääl on tal vinge ja laval on ta mõnusa energiaga, mõjub hästi. Hele on kindlasti üks kõige ilusama lauluhäälega ülivinge eesti näitleja läbi aegade! Usun, et meil saab olema koos väga lahe ja lõbus ja üks meeldiv ja mõnus projekt!!

Meeleolukas laulu- ja paroodiasõu „Su nägu kõlab tuttavalt“ alustab oma 6. hooajaga juba sügisel ning toob kaasa kaheksa uut talenti, kes rahvast oma paroodianumbritega naerutama hakkavad!