USA supertäht Belinda Carlisle, kes esineb esmakordselt Eestis 19. augustil Haapsalu Lossihoovis, andis avameelse intervjuu juhtivale briti väljaandele The Guardian. Staar räägib suu puhtaks kuidas ta kannatas narkootikumide sõltuvuse all ja kuidas sellest välja tuli.

"47-aastaselt sain kaineks - budism ja mantrate lugemine aitas mind, see oli väga võimas. Ma jutkui vaatasin ennast peeglist ja mõistsin, et olen väga tõsises hädas," tunnistas 1980-1990ndate üks suurimaid staare.

Belinda Carlisle tunnistab, et Ameerika Unelm on talle alati võimalikuna tundunud. "Vaatamata kõigele - enda ülestöötamisele, sõltuvustele, popstaari elule - kõikidele minu kogemustele tundub, et just minu suhtumine on see, miks ma ikka veel siin olen, saades varsti juba 60".

Meenutame Belinda Carlisle positiivsusest pakatavaid hitte läbi aegade: