Ajakirja US News and World Report ekspertide žürii on valinud 38 dieedi seast juba kolmandat aasta parimaks toitumiskavaks DASH-dieedi. Suured Ameerika tervishoiuorganisatsioonid, näiteks Ameerika Südame Assotsiatsioon ja USA Rahvuslik Tervise Instituut, on lülitanud DASH-dieedi oma toitumissoovitustesse. Nüüd on sellest olemas ka Eesti oludesse sobiv versioon.

DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) on tegelikult välja töötatud kõrge vererõhu alandamiseks, sisaldab ohtralt köögivilju, täisteratooteid ja valke.

SALEDAMAKS ILMA NÄLJATA: Erinevalt paljudest teistest toitumiskavadest ei keela DASH-dieet leiba, pastat ega piimatooteid. (PantherMedia / Scanpix)

Teiste toitumissoovituste seas tõuseb see esile oma mitmekülgsuse poolest – see lubab süüa nii leiba, pastat kui ka piimatooteid. Menüüst välja on jäetud suure kalorsusega maiustused ja punane liha.

„DASH-dieet õpetabki tegema õigeid valikuid. Sellist süsteemi võib nimetada ka „Tervisliku valiku ehk portsjonite arvutuse süsteemiks“,“ nendib funktsionaalse toitumise nõustaja Maire Vesingi. „Selle dieedi toitumissoovitused lähtuvad toidukogusest, mis annab energiat 2000 kilokalorit.