"Ütlen ausalt, et esimesed kümme minutit ei jõudnud mulle asi kohalegi, aga kui lõpuks kohale hakkas jõudma, kuuldes ja nähes kõiki neid politseinikke ja sireene ja kihutavaid kiirabiautosid, siis silmad läksid märjaks… Ma ei saa sellest lihtsalt aru!“ meenutas Barcelonas töötav 22aastane eestlanna hetki Las Ramblases toimunud terrorirünnaku järel.

"Kui tavaliselt on siin inimesed suhteliselt lärmakad ja jutukad, siis nüüd olid kõik pigem vaiksed, igal pool kostus lihtsalt sireene ja kopterimüra,“ rääkis eestlanna, kelle sõnul tegelesid inimesed oma telefonidega, et lugeda uudiseid või kõneleda sugulastega.

"Käisin ka ühest poest läbi ja ostsin endale õhtuks süüa. Seal oli peale minu veel turiste ja kuulsin, kuidas üks ütles telefonis, et jääb täna koju. Inimesed proovisid võimalikult kiiresti keskusest ära saada. Busse ei tulnud, ootasin isegi veidi aega, aga siis sain aru, et mõistlik on jalutada ja seda tegid paljud, või siis proovisid taksot saada,“ jutustas noor naine.

"Ütlen ausalt, et kõige hullemalt mõjusid kaks asja: see, et inimesed olid megalt vaiksed, ja teiseks need sireenid ja kopterihelid, mida ma kuulsin terve tee koju jalutades ja seal keskuses, kus ma olin ehk üle tunni aja,“ rääkis eestlanna, kes elab Barcelona kesklinnas ning jõudis sündmuspaigale vaid 10 minutit pärast terrorirünnakut – õnneks oli ta bussist maha jäänud.

Täna õhtul kihutas terrorist kaubikuga La Rambla tänaval inimeste sekka. Rünnaku tagajärjel sai surma vähemalt 13 inimest ning vigastada kümneid.