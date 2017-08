„Pealtnägija“ tiimiga ei liitu uuest hooajast vaid „Insight'i“ saatejuht Dmitri Pastuhhov, vaid kogu tema tiim. „Mina olen vaid nägu,“ ütles Dmitri enda kohta.

„See on pigem koostöö,“ usub uus saatejuht. Koostöö algas neil juba eelmisel hooajal, kui vaikselt hakati katsetama. „Näiteks tegin koos Mihkliga (Mihkel Kärmas - toim) lugusid, mis ilmusid nii „Insight'is“ kui ka „Pealtnägijas“. Nüüd tahame, et see koostöö oleks regulaarne.

LOOTUSRIKAS: Dmitri usub, et asi õnnestub ja inimestele ta meeldib.. (Alar Truu)

Mitte ainult mina ei liitu „Pealtnägijaga“, vaid kogu mu tiim liitub. Aga kuna mina olen „Insight'i“ saatejuht, saate nägu, siis olengi mina nii-öelda selle koostöö nägu. Kõik meie „Insight'i“ toimetajad on uuest hooajast „Pealtnägija“ kaasautorid.“

Kuidas see idee üldse tekkis?„Hakkasime Mihkliga rääkima, kuidas saaksime teha endi elu lihtsamaks – just selleks me vajame ja tahame seda koostööd.