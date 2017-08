„Muusikale on nii vähe, ainult Tartu Vanemuine on suurte muusikalide peale jäänud ja sellest on kahju. Tartusse ei ole ma aga kuidagi jõudnud ja sestap on muusikalid minu jaoks kuidagi ära vajunud,“ tõdeb laulja ja vokaaltehnika õpetaja Bert Pringi (41), kes ilmub üle pika aja taas suure publiku ette TV3 hittsaates „Su nägu kõlab tuttavalt“.

„Näosaatest on peaaegu kõik mu sõbrad läbi käinud ning ega mindki pidanud saatetegijad üldse kaua ära rääkima, ütlesin kohe jah,“ muigab Bert. „Minu meelest on see väga lõbus saade, olen seda alati vaadanud ja mulle meeldiks seal kaasa teha. Mulle meeldib naerda ja minu arvates peab nalja saama!“

VARIETEELAVAL: Eesti Tantsuagentuuri 15. sünnipäeval. (Arno Saar)

Seda, et näosaade paneks pihta viimsegi vaba aja, mis tööst Otsa-koolis, WAF koolis ning Viru varietees üle jääb, Bert ei pelga. Õigupoolest on ta selle faktiga lihtsalt leppinud. „Eks näosaade muudab niigi tiheda koormuse veel tihedamaks, nüüd on mu graafik päris täis, servani kohe,“ lausub Bert naerdes. „Katsun uneajast mitte lisa võtta.“

Ka laevatööd pole Bert unustatud, viimati astus ta artistina üles tänavu talvel Tallinna–Stockholmi liinil. Tõsi, mingil veidral põhjusel pole varem muusikalilavadel tegusid teinud Berti enam muusikaliartistina näha saanud.