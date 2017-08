Põhja prefektuuri politseinikud pidasid pühapäeva õhtul Tallinnas kinni Urmase, keda kahtlustatakse naistuttava tapmises Paunküla veehoidlas. Varem on Urmas kuulsust kogunud videoga, kus ta, kurikas pihus, teisele autojuhile kallale tormab.

Pühapäeva õhtul, kui õues hakkas juba vaikselt hämarduma, märkas Rene Paunkülas politsei- ja kiirabiautot kihutamas veehoidla poole. „Olime Paunküla mõisa juures, kui neid nägime, ja otsustasime, et läheme vaatame, mis toimub, ja sõitsime järele.

SÜNDMUSPAIK: Paunküla veehoidlast leiti naise vägivallatunnustega laip. (Teet Malsroos)

Vaatasime: politsei käib järve ääres taskulampidega ringi. Kiirabi oli selleks ajaks juba minema läinud. Jäime politseinike juures seisma ja küsisime, et mis toimub. Vastuseks kõlas, et teeme oma tööd, siin ei ole teil vaadata midagi, ja oligi kogu lugu. Sõitsime minema. Ise veel arvasime, et äkki keegi uppus.“

Tegelikult olid politsei ja kiirabi kohale tõtanud pärast seda, kui üks kalamees leidis veehoidla juurest, mõnisada meetrit politsei puhkebaasist eemal naise vägivallatundemärkidega surnukeha. Mees on leiust siiani šokis. „Ma tean teda. Talle oli see emotsionaalselt väga raske, kuna tal on sama vanad lapsed,“ teab teine kalamees rääkida.