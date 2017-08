Facebooki ülisalajases MMSi (kloordioksiid) pooldajate grupis reklaamiti imelist tervendajat, tampooni „Printsessi pärl“. Ravivat viljatust, toovat põskedele puna ja tegevat kasutajaga sada muud imet. Õhtulehe maikuise kirjutise kannul hakkas ka terviseamet „imekuulikeste“ vastu huvi tundma. Selgus, et Hiinas valmistatud fütotampoonide „Printsessi pärl“ väidetav toime on tõendamata ning toote koostis ja kasutamise mõju organismile ebaselge, mistõttu on nende müük peatatud. Paljud naised kurtsid, et pärlitel on söövitav toime.

„Printsessi pärl" on pisike kuulike, mis tuleb naistel pista teadagi kuhu. Aga kõlbavat ka meestele, kui kasutada neid nabaaugus või tagumikus. Ehkki terviseamet oli toote juba turult kõrvaldanud, kuna tootja polnud suutnud tõendada nende ohutust, käis müük nii internetis kui ka käest kätte edasi.

Õhtuleht leidis mais kontori, kus toote maaletooja Kodritseps OÜ pärleid soovijatele müüs. Maksta tuli sularahas ja kontoris olev naine jagas põhjalikke kasutamisjuhised – tuleb heita voodisse, lõõgastuda ja pärl endale sisse lükata.

Pärl peos, helistasin toona toote maaletoojale ja küsisin, et miks pärlimüük kestab keelust hoolimata. Vastuseks sain, et terviseamet ei luba toodet müüa, aga kuna kaup liigub vabalt ja piirid on lahti, siis ta iga päev kuuleb ja näeb, et keegi neid müüb.