"Asun terrorirünnaku toimumiskohast mõnesaja meetri kaugusel, tänan kaitseingleid ja annan teada, et minuga on kõik korras. Hetkeseisuga hoiab terrorist pantvange restoranis, ümbruses on helikopterid ja kiirabi,“ ütleb Õhtulehele hetkel Barcelonas viibiv Carolin.

Naine räägib, et ta veedab aega arvatava terrorirünnakupaiga läheduses ja plaanis enne sinna jalutamagi minna. "Hetkel käivad La Ramblal asuvas metroopeatuses Liceus läbirääkimised. Terrorist hoiab pantvange restoranis,“ räägib Carolin. Naine sõnab, et kohalikud on rahulikud, ringi lendab palju helikoptereid ja kiirabiautod sõidavad ringi. "Väga kiirelt hakati kokku panema vabatahtlike gruppe, kes kannatanuid aidata saaksid.“

Carolin ise elab Barcelonas ja oli parasjagu sõbrannal külas, kellega oli plaan sööma ja poodlema minna. "Ma käin selle tänava kaudu igapäevaselt tööle.“ Õnneks ta terroriakti ise pealt ei näinud. "Inimesed on pigem rahulikud, paanikas nad ei ole. Siin on kohalik politsei ka tasemel ja La Rambla on väga turvatud – seal on alati soomusautod ja püssidega politseinikud, seega valisid terroristid väga vale koha,“ sõnab Carolin. Siiski arvab ta, et terrori sinnajõudmine oli vaid aja küsimus. „Praegu on august, kohaliku puhkusekuu ja inimesi on rohkem kui muidu.“ Carolin töötab ise ranna ääres põhilises turistikohas ja tunnistab, et nad arutasid just mõni aeg tagasi kolleegiga, et terroristide sinnajõumine on aja küsimus. „Rääkisime, et me peame olema valmis, et see koht huviorbiiti võetakse, kuna turiste on seal massiliselt.“