Carolin ise elab Barcelonas ja oli parasjagu sõbrannal külas, kellega oli plaan sööma ja poodlema minna. "Ma käin selle tänava kaudu igapäevaselt tööle.“ Õnneks ta terroriakti ise pealt ei näinud. "Inimesed on pigem rahulikud, paanikas nad ei ole. Siin on kohalik politsei ka tasemel ja La Rambla on väga turvatud – seal on alati soomusautod ja püssidega politseinikud, seega valisid terroristid väga vale koha,“ sõnab Carolin.

Naine räägib, et ta veedab aega arvatava terrorirünnakupaiga läheduses ja plaanis enne sinna jalutamagi minna. "Hetkel käivad La Ramblal asuvas metroopeatuses Liceus läbirääkimised. Terrorist hoiab pantvange restoranis,“ räägib Carolin. Naine sõnab, et kohalikud on rahulikud, ringi lendab palju helikoptereid ja kiirabiautod sõidavad ringi. "Väga kiirelt hakati kokku panema vabatahtlike gruppe, kes kannatanuid aidata saaksid.“

"Asun terrorirünnaku toimumiskohast mõnesaja meetri kaugusel, tänan kaitseingleid ja annan teada, et minuga on kõik korras. Hetkeseisuga hoiab terrorist pantvange restoranis, ümbruses on helikopterid ja kiirabi,“ ütleb Õhtulehele hetkel Barcelonas viibiv Carolin.

Siiski arvab ta, et terrori sinnajõudmine oli vaid aja küsimus. „Praegu on august, kohaliku puhkusekuu, ja inimesi on rohkem kui muidu.“

Carolin töötab ise ranna ääres põhilises turistikohas ja tunnistab, et nad arutasid just mõni aeg tagasi kolleegiga, et terroristide sinnajõumine on aja küsimus. „Rääkisime, et me peame olema valmis, et see koht huviorbiiti võetakse, kuna turiste on seal massiliselt.“

Carolin ütleb, et oli väga tore näha, kuidas inimesed kohe kannatanutele oma abi pakkuma hakkasid. „Me kogume ka ümberkaudseid eestlasi kokku – suhtleme Facebooki grupis ja helistame omavahel,“ ütleb ta, et eestlased hoiavad kokku.

Carolin kuulis kohalikult sõbralt ka seda, et sama inimene olla rentinud veel teisegi kaubiku ning käivad jutud ka pommiohust, kuid seda kohalik politsei veel kinnitanud ei ole. Carolin ütleb, et muidugi oli ehmatus, kuid mitte nii suur, kui arvata võiks. „Eks ma olen mõelnud, et siin elades pean ma selleks valmis olema. Kindlasti ei hakka ma seda kohta vältima.“ Carolin praegu liikuma ei saa, sest transport on suletud.

"Üks kohalik naine tuli just laadijat küsima ja ütles et linnapiirid on suletud," lisas Carolin.

Mõni tund hiljem andis Carolin teada, et viibib isoleeritud piirkonnas. "Olen isoleeritud oma piirkonnas, siinne piirkond ja paar lähedalasuvat on veel suletud, sisse ja välja rahvast ei lasta," kirjutas Carolin Facebookis. "Kaks terroristi on kuskil siin jooksus ja korraldatakse suurem reid."

Tema sõnul on linnas tänaseks suletud paljud poed, ka tema töökoht Barcelonetal.

"Proovime siin üksteisel tuju üleval hoida ja laulame Jaak Joala "Öö Chicagos“,“ ütleb Carolin, kes loodab öömaja saada sõprade juures.

Naine ütleb ka, et tunneb end pigem turvaliselt. "Hirmu ei tunne, politsei sõidab ka ringi."