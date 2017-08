Uude majja tänaseks kolinud ja alles kolimisega ametis olevatel ministeeriumidel on juba tekkinud mitmeid muresid, mis teevad töötamise raskeks või suisa võimatuks. Maja haldamisega tegelevad RKAS ja OÜ 2Torni on probleemidest teadlikud, aga nagu ikka kulub kõigele reageerimiseks ja lahenduse leidmiseks aega. Lihtsam oleks ilmselt kui ruumide haldusega tegeleks iga ministeeriumi oma palgaline tööline ja majas füüsiliselt kohal olev haldur, mitte et teenust ostetakse mujalt sisse.

Kas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ei saa oma tööga hakkama või on tegu visade kuulujuttudega? Mitmed uue nn superministeeriumi värsked üürnikud pole rahul sealsete töötingimustega – uue hoone puhul eeldaks ju hoopis vastupidist.

Esmane mure on liialt ere päikesevalgus, mis peegeldub vastu arvutite ekraanidelt ja otseselt takistab töö tegemist. Sotsiaalministeeriumi juhtkonna memost on selgunud, et maja haldav RKAS on lubanud ise tellida rulood, kuid jätkab ka vaidlusi arendajaga, kes väidab endiselt, et päikesevalgus ei takista töö tegemist. Kommunikatsiooninõunik Oskar Lepik memot ei kommenteeri ja ütleb, et kolimisprotsess ühishoonesse alles käib ning nemad pole seal veel tööd alustanudki. Ka ministeeriumi kantsler Marika Priske ei kommenteeri memot ja nimetab probleeme majaga aga koguni kuulujuttudeks: „Me alustame uues kontoris esmaspäeval, siis selgub, kas ja mis probleeme meil on. Hetkel on tegemist rohkem ärevuse ja kuulujuttudega.“

Majas juba töötav riigiametnik tunnistab päikesepaiste probleemi olemasolu, kuid ütleb, et õnneks ruloode tellimisega juba tegeletakse. Miinuseks on vaid selle riigihanke suuremahulisus ja selle tõttu võtab see kõik ka aega. Suure tõenäosusega jõuavad rulood kohale alles kuue nädala pärast kui sügis on juba käes ja päikesepaistelist aega on vähem kui praegusel suveajal.

RKASi avalike suhete juht Madis Idnurm peab uude majja kolimisega seotud probleeme igati normaalseks nähtuseks ja kinnitab nendega tegelemist. „Kuna päikesepaistelise ilma korral võib teatud aja päevast akna läheduses paiknevale arvutiekraanile langev valgus töö tegemist häirida, siis tellitakse ja paigaldatakse varju pakkuvad aknakatted. Eks uude kohta kolimise käigus tule ikka üht-teist täiendavat sättimist vajavad asjad välja ja see on loomulik.“

Liiga palav või külm?

Veel on uues hoones probleeme ventilatsiooniga ja segadus mööbliga. Kohati on pehmet mööblit liiga palju ja mõnes kohas on seda puudu. Superministeeriumis end sisse seadnud ametnik ütleb, et kui kellelgi töötajatest on peale puhuva tuule tõttu liiga külm ja teisel jälle talumatult palav, siis see täiesti tavapärane uue maja teema.

„Meile teadaolevalt kõik tehnosüsteemid töötavad. Kuna ühishoone võetakse kasutusele järk-järgult augustikuu jooksul, siis toimub samal ajal ka süsteemide lõpphäälestus, mis on väga tavapärane tegevus,“ ütleb Idnurm.

Sama puudutab ka mööbli küsimust. Alati on nii, et kui inimesed sisse kolivad, siis koha peal tundub, et mööblit võiks pisut teisiti paigutada, midagi oleks vaja juurde ja midagi on üle. Järgmise sammuna lastakse kõigil rahulikult ühishoonesse sisse ära kolida, nädal-paar harjuda ning siis hakatakse tegelema tõsisemate mööbliküsimustega. Ehk siis vaadatakse enne kui hakatakse raha tellimiste peale kulutama, mis mööblitükkide osas saab maja sees nõudlust-pakkumist kokku viia.

Probleemid kõiki ei puuduta

Nii nagu on ilmakaari neli, on ka arvamusi mitmeid. Mõnedel ministeeriumitel on teistest rohkem vedanud ja neid päike ei sega. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Mihkel Loide ütleb, et nende kasutuses olevates ruumides tõsiseid probleeme pole.