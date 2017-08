Filmi tegevus toimub linnas, kus elavad mobiilis peituvad emotikonid. Nad peavad alati hoidma sama nägu, kuna nad on alati valmis, kui mobiiliomanik neid vajab. Peategelaseks on „meh“-näoga tegelinski, kes samal ajal suudab teha ka muid nägusid. Hea küll, võib-olla oli Sony filmikompaniil head kavatsused, kui keegi selle idee välja käis, aga mis lõpuks välja tuli, on natuke hale.

Vanemana ajab see vaatepilt vihaseks, laps ju ei saa alati aru, et mida ja kuidas talle pähe määritakse, kuid sa oled sellega arvestanud. Emoji film keerab aga vindi veelgi enam üle. Lapsele multika näitamine on alati tore – silmad säravad ja nauding on olemas. Aga kui selle multikaga sama müügimudelit harrastatakse, siis häirib see veelgi enam. Ja Emoji teeb seda eriti küüniliselt.

Ligi kolme-aastase lapsega poes käimine on meeletult keeruline. Ta haarab korvi, kõnnib piimaleti juurde, siis haarab õnnetul kombel lemmikuks saanud lumekrabipulgad ja leiva. Seejärel tatsab ta korvi järel vedades kassa poole, et jääda seisma seal seisvate värviliste pakendite juurde, mis pakuvad magusat – kohe, värviliselt ja agressiivselt. Sellest letist möödaminek nõuab korralikku diplomaadioskust.

Emoji film on saanud robustselt sõimu. Hoiatused, et ärge jumala eest enda last seda filmi vaatama viige, levib internetis kulutulena. Ja seda täiesti õigustatult. Tänapäeval on ju kombeks, et lapsehoidjaks saab tahvelarvuti või mobiil. Ise imestad kõrvalt, et kui osavad nad juba varajases nooruses nende aparaatidega on.

Aga Emoji müüb ja müüb jubedalt. Esiteks saab laps teada, et mobiilist on vaja saata pidevalt sõnumeid, kuna muidu on emotikonid kurvad ja nad võidakse kustutada. Kindlasti on vaja kasutada Spotify’d, kuna muidu on sealsed helivood õnnetud. Või on vaja kasutada ilmtingimata tantsuäppi, sest muidu kustutatakse see ja kõik sealsed tegelased hävivad õnnetul kombel. Mõistagi tuleb juurde ka igasugust piraatlust demoniseeriv mõõde, kus piraadiäppis peidavad end trollid, spämm, viirused, troojalased.

Aga on ikkagi võimalik olla hea mobiiliomanik ja seda ikka üha enam äppe kasutades. Kuidas pärast seda filmi lapsele öelda, et sa ei vaja tõesti Dropboxi? Või kõiki äppe pole ka vaja? Nad ju surevad muidu! Koos nendega paljud armsad tegelased.

Filmi põhituumaks on muidugi igale lapsele vajalik ja miljoneid kordi kasutatud motiiv – jää iseendaks ja julge olla erinev, aga see on samamoodi üldpildi hägustamine, kui McDonaldsi üritused friikartuli kõrvale salati pakkumine.

Emoji on kõige labasem müük sinu lapsele, kelle sa oled saatnud multifilmi vaatama. Ma saan aru, et lapsevanematel on tänapäeval lihtne anda lapsehoidmine kõigele virtuaalsele, aga seda filmi PEAB vältima. See on hullem, kui seksijuttu ajav Jänku-Juss, sest seksiviiteid näevad lapsed tänapäeval juba lasteaiaski, kuid see vajab lapsevanema selgitust. Eriti, kui kogu möllu tekitanud skandaal oli ühe teismelise rumal nali. Aga siin on kogu skeemi taga hirmsuur ettevõte, kellel pole mitte mingeid süümepiinu lastefilmi taha peita kõige robustsemat reklaamikampaaniat.

Palun, kallis lapsevanem, ära vii enda võsukest Emoji filmi vaatama. Hoia last selle eest, ütle, et see on paha film. Küll ta aru saab, vanem on ikkagi veel autoriteet lastele. Ta ei pea saama ajupesu, kuidas muudkui mobiilis istuda ja kõiki äppe vajada.