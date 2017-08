“Mulle väga meeldivad väljakutsed ja mulle meeldib näha, mismoodi ma saan hakkama ja enamasti ma olen saanud hakkama. Ma proovin seda asja võtta niimoodi, et peaasi, et saab nalja, kui on raske, siis saab kindlasti nalja, eriti, kui sassi läheb. Iseenda üle tuleb osata naerda ja ma arvan, et ma oskan seda päris hästi, niiet pole hullu!” rääkis neiu.

Täna kuulutati välja “Su nägu kõlab tuttavalt” seitsmenda hooaja kolmas osaline, kelleks on laulja ja näitlejanna Hanna Martinson. Neiut tuntakse enim rolli eest filmis “Must alpinist”, kuid kellega on Hanna Martinsoni näol siiski tegu?

Martinson sai laiemale avalikkusele tuntuks läbi selle, et mängis filmis “Must alpinist”. Kuid tema suureks armastuseks on ka laulmine, kusjuures esimesel lauluvõistlusel käis neiu juba kolmeaastaselt ning see on tema number üks hobi siiani.

“Laulmine see, mlles ma tunnen end kõige paremini,” sõnas ta.

Neiu suurimad toetajad on tema vanemad õed.

“Tegelikult on ta südames hästi suur põdeja, seetõttu on ta natuke endaga vastuolus, tal süda väriseb sees, aga ma olen kindel, et ta tegelikult suudab selle pöörata vastupidi heaks!” rääkis Hanna õde Mari Martinson.

“Hannal ongi kaks poolt: üks on hästi ekstravertne, vali, lõbujanuline. Meelelahutus peaks olema valdkond, kus ta võiks end hästi tunda. Teine pool on samamoodi õrn ja ülemõtlev, ma loodan, et ta loodab seda tasakaalus hoida,” ütles teine õde Karin Martinson.

Terve elu Saaremaal elanud Hanna kolis viis aastat tagasi pealinna, et Tallinna ülikoolis reklaamindust õppida. Siirale saarepiigale oli suur linnaelu alguses aga väga võõras. Neiu ei saanud aru, miks ei aidatud teda iga murega samamoodi, nagu kokkuhoidval Saaremaal.

“Aga siis Mari ja Karin, mu õed, ütlesid, et kammoon, see ongi elu, sa oled seal Saaremaal elanud siidipatjade vahel, päriselu on nagu Tallinnas. Sain aru, et need on kuldsed sõnad ja ma peangi ise hakkama saama, keegi ei tule pakkuma niisama abi, see oli väga hea õppetund,” jutustas neiu.

Õed usuvad, et Hanna võlub näosaates oma siirusega ja saab seal väga hästi hakkama.

“Ma arvan, et lauldes ta kindlasti tunneb end mugavamalt, kui näideldes, aga eks näis. Ma arvan, et ta on nii vähe saanud suurel laval esineda, et ta ise ka ei tea täpselt, kus tal need võimed on ja kust need piirid lähevad,” ütles õde Karin.

Muuhulgas on Hanna taimetoitlane, põhjusel, et ta on suur loomasõber.

“Mul on endal kaks koera ja ma olen nii palju neid dokumentaalfilme näinud, et ma ei suuda pärast neid enam liha oma suhu panna. Ja liha oli enne mu lemmiktoit, seapraad oli kõigeparem asi üldse. Aga ma mõtlen niimoodi, et kui mul on kaks koera, keda ma iial ei tahaks süüa, siis miks ma peaks tahtma süüa lehma, kes on samamoodi elusolend. Kuidagi ma võtan loomi sama joone pealt, ei ole keegi parem kui teine, keegi ei ole rohkem sõber kui teine, kõik on nagu sõbrad ja sõpru ei pea sööma!” selgitas ta.