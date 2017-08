Vahetult enne seda kutsus Bravuuritar Karmeli ja tema tütre Karoliina hommikusöögile, et meenutada tegusa naise teekonda telesse ja uurida millega tegeleb Karmel ise täna ja millised on tulevikuplaanid.

Juba sel pühapäeval näete Karmel Eiknerit ja Anu Välbat ETV otseülekandes, mis läheb eetrisse Kadrioru lossi roosiaiast, kus tähistatakse Eesti iseseisvuse taastamise 26. aastapäeva. Karmel ja Anu teevad kell 18.40 algavas saates intervjuusid tublide eestlastega, kellelt uurivad, mille üle meil on põhjust täna rõõmustada ja kuhu on Eesti riik teel.

Kutsujaks oli kursusekaaslane Eero Raun ja tegema hakati suvist "Kultuuripikniku" saadet. Aasta oli siis 1993. "See oli tunniajane saade ning Eero ütles, et ta ei jõua seda üksi nii hästi teha, prooviks parem koos. Ja et üks valdkond, muusika, oli mul hästi käpas – olin varem muusikakeskkoolis ka klaverit õppinud –, siis mõtlesin, et miks ka mitte. Nii tegimegi terve suve iganädalast "Kultuuripiknikku," pajatab Karmel. "Pärast seda pani kultuuritoimetuse juht, praegune peatoimetaja Heidi Pruuli meile ette asuda sügisest päriselt ETVsse tööle tegema iganädalast kultuurisaadet, mis on eetris vahetult enne "Aktuaalset kaamerat", seega parimal võimalikul ajal. Ma arvan, et see oli ühele noorele inimesele ikka elu pakkumine."

Vanem generatsioon mäletab kindlasti ka noorukese saatejuhi hulljulgeid soenguid

"Mõtlesime tõepoolest kuidas kultuurisaadet põnevamaks teha ja inimesi telerite ette meelitada. Siis tuligi mõte mõelda juurde mänguline element oma välimusega," räägib Karmel soengute saaga tagamaadest. "Ühed vaatajad kirusid, teistele meeldis, aga kas või korraks vaatasid saadet kõik. Vaatajaprotsent sai täidetud ja mida rohkem sellest räägiti, seda rohkem vaatajaid oli."

Oma populaarsuse tipul lahkus Karmel äkitselt telest

"Olin esimest raksu teles 1999. aastani, kui sündis mu esimene laps Karl Elmar. Tegin siis veel natuke aega edasi, jõudsin korraks ka TV1s käia. Siis selgus, et Karl Elmar on tugev allergik ja astmaatik. Eks see oligi põhjus, et ma teles jätkata ei saanud, vaja oli aega oma lapse jaoks. Kui ikka on valida, kas haige lapse eest hoolitsemine või glamuurne töö, siis töö jääb kindlasti kaotajaks. Ma tahtsin olla ema," selgitab lahkumise tagamaid tegus naine.

Kunagine telesaatejuht naasis pika pausi järel taas telesse 2015. aasta kevadel. Vahepealsel ajal oli Karmel aastaid edukas ettevõtja, tehes hästi vahvaid lasteriideid. Nii omanäolisi, et võis kohe ära tunda: ahaa, Karmeli firma Powered by Karmel omad.

Ja siis tuli üllatus telefonikõne Maire Aunastelt ja Karmel oli taas teles tagasi, seekord siiski kaamera taga

"Jah, ühel päeval helistas helistas mulle Maire Aunaste ja ütles, et tal on uue saate jaoks toimetajat vaja. Televisioon on mulle kogu aeg meeldinud. Vaatasin siis, et firmadele tootmise tööd saan jätkata ka kaugelt. Ja oligi tegelikult otsustamise aeg: kas suurendada oma firmat hüppeliselt või minna telesse tagasi," räägib Karmel. "Firma suurendamine tähendanuks lisaks T-särkide tootmisele mitme muu asja tegemist, see oleks jälle hirmus ajamahukas olnud. Lisaks andsin endale aru, et olen rohkem pere- kui äriinimene. Ja tele võimaldanuks mul rohkem perega koos olla. See oli saatesari "Tõuse ja sära", kuhu Aunaste mind kutsus ja kuhu ma ka suure entusiasmiga läksin."

Maire Aunaste suundus poliitikasse, Karmel jäi ERRi

"Maire siirdus poliitikasse, aga mulle tehti aga ettepanek jätkata "Ringvaate" toimetajana. See mulle meeldis, sest saade on kiire ja väga vaheldusrikas," kiidab Karmel oma otsust. "Saan suhelda väga erinevate valdkondade inimestega. Iga päev juhtub midagi täiesti uut. Ma pean end asjadega kurssi viima väga kiiresti – intervjueeritavale tuleb ju selgitada, mida tema käest kuulda tahetakse. Inimene tahab tänapäeval väga täpselt teada, miks ta saatesse tuleb. Me käime kordamööda ka otse-eetri puldis, mis tähendab, et peab arvutis samuti pädev olema. Minu jaoks oli selles valdkonnas ka palju uut ja see meeldib mulle väga."

Hommikusöök staariga kohvikus ISU - Anu Saagim ja Karmel Eikner koos tütar Karoliinaga (Jörgen Norkroos)

Aga miks Karmelit ennast aruharva teleekraanil näeb?

"Ma võin "Ringvaates" küll lugusid teha, kui soovin. Aga see, et mind näha pole, on mu teadlik valik. Kui olla 15 aastat telest eemal, ei ole õiglane tormata ummisjalu ekraanile. Pärast telesse tagasitulekut otsustasin, et vaatan kõigepealt tagatubades ringi, kuidas asjad käivad, uurin, kas ma üldse sobin enam televisiooni. Ja kui selgub, et sobin, siis sünnib kindlasti ühel hetkel formaat, kus ma võib-olla naasen eetrisse," lubab Karmel.

Hommikusöök staariga kohvikus ISU, Anu ja kohviku perenaine Ingrid (Jörgen Norkroos)

Vahetult enne seda kutsus Bravuuritar Karmeli ja tema tütre Karoliina hommikusöögile Pirital hiljuti avatud armsasse kohvikusse ISU

Anu valmistas koos kohviku perenaise Ingridiga ahjuomleti vabalt kasvanud kanade munade ja värskete aiasaadustega, mille tegemine on imelihtne. Pihusta pannile õli, lisa pisut soola ja pipart, klopi munad kergelt vahule, lisa törts 35% vahukoort ja viska kuumale pannile, lisa värskeid suhkruherne kaunu, tomateid ja sparglit ning soovi korral ka sinihallitus juustu.

Lükka pann 220 kraadissesse ahju umbes 7 minutiks ja valmis ta ongi, imemaitsev ja tervislik hommikusöök - ahjuomlett.

Roheline salat: rukola, spinat, värvilised kapsad, kapparid, kalamata oliivid, röstitud seemned, maitsestamiseks sool, pipar, ürdiõli, tüümian, basiilik.

