„Me arvame seda, et tavaolukorras leppetrahvi kasutama ei hakata, pigem jääb see omapäraseks tagakiusamismeetodiks,“ räägib ametiühingute keskliidu (EAKL) esimees Peep Peterson. „Kujutame ette, et kui töötaja hakkab nõudma tööandjalt kõigi eelduste täitmist, siis tööandja vaatab ka töötaja üle ja leiab võimaluse, et talle neid trahve määrata. Me näeme, et see ei ole normaalne suhtlusviis ja pigem tekib võimalus kiusata ja tegelikult jäävad asjad lahendamata,“ ütleb Peterson, et nagunii ei kontrolli keegi, kas töötaja silmaharjutusi teeb. Teisisõnu: uus seadus tema meelest ei paranda praegust olukorda.

See näide on pisut teravdatud, aga võib tõesti eluõiguse saada, kui sotsiaalministeeriumis valminud töö- ja tervishoiuseaduse muutmise eelnõu praegusel kujul vastu võetaks. Siis saaks tööandja leppetrahvide kehtestamise õiguse, kui töötaja ei järgi tööohutus- ja tervisekaitse nõudeid. Ametiühingud nimetavad selle kiusupunktiks.

Ametiühingute keskliidul on uue seadusepügala vastu kolm argumenti. „Esiteks see kirjutatakse kõikidesse lepingutesse sisse ja töötajal ei ole eriti võimalust vaielda ehk leping oleks liiga karm. Teine on see, et seda ei tarvitata muuks, kui kiusu ajamiseks. Kolmas on see, et puudub võimalus tööandjale samamoodi leppetrahvi määrata, kui tööandja on jätnud midagi olulist tegemata,“ on Peterson konkreetne. Kiusupunkt jäägu seadusest välja. „Kui leppetrahv oleks vastastikune, kui seal oleks lisakaitse töötajatele leppetrahvi vastu, siisvõiks arutlema hakata,“ ütleb ta. Praegu on seadusemuudatuses veel üks puudus: pole teada, kui suurt trahvi tööandja võib määrata. „Sellest ei räägita. See jääks tööandja suvaks.“ajMuidu oleks seadusemuudatuse

Tööandjate trahve suurendatakse samuti, kuid vaid juhtumite puhul, kui sekkuma peab tööinspektsioon. See aga Petersoni sõnul olukorda ei paranda. „Tõenäosus, et keegi trahvi saab, on täna väike ja tulevikus veel väiksem. Seetõttu haldustrahvide tõstmine ei muuda olukorda töötajate jaoks olulisel määral,“ arvab Peterson.

Kui aga ehitaja tellinuil kiivrit ei kanna või ohutusvahendeid eirab kõrgel tööd tehes - kas teda ei peagi siis mõjusalt karistama? „Kiivri puhul on selge, et seal mõjutusvahendid peavad olema. Talle saab anda hoiatuse, et tööleping lõpeb. Soomes on nii, et kui jääd kolm korda vahele, siis sind enam objektile ei lubata. Need on karmimad, aga tõhusamad meetmed. Leppetrahv ei ole ühelt poolt tõhus, teisalt kiusu võimaldav,“ ütleb Peterson.

Ka Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor Indrek Peterson suure hooga seaduseelnõu mõttele kaasa ei hüüaks.

„See on kahe otsaga asi. Ühest küljest annab leppetrahv tööandjale võimaluse töötajaid korrale kutsuda, aga eks selleks on ka muid võimalusi. Teine pool on, et ta (õigused töötaja ja tööandja vahel) ei tohi tasakaalust välja minna.“

Teisalt usub Indrek Peterson, et kui töötaja on usalduse kaotanud, on tööandjal õigus ta vallandada ja pidevat trahvide määramist poleks vaja. „Seadusesse ei peaks igat asja sisse kirjutama, saaks ka teisiti. kuid tööohutuses peab kehtima nulltolerants nii tööandjatele kui töövõtjatele.“

Trahvi palgast kinni pidada ei saaks

„Leppetrahvi käsitleva punkti lisasime eelnõusse eesmärgiga motiveerida töötajaid senisest enam tööohutusnõudeid täitma,“ ütleb sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Eva Põldis. „Nii tunnetab ka töötaja vastutust tööohutusnõuete järgimise eest.“

Põldise sõnul võib leppetrahvi vaja minna näiteks olukorras, kus tööandja on teinud omalt poolt kõik, et ohutusnõudeid järgitaks, st ta on töötajat juhendanud ja andnud vajalikud isikukaitsevahendid, kuid sellest hoolimata ei täida töötaja tööandja juhiseid, pannes nii ohtu nii enda kui ka teiste töötajate tervise. „Eelkõige on leppetrahvi rakendamine asjakohane sellistes valdkondades, kus juhtub palju raskeid tööõnnetusi nagu ehitus ja töötlev tööstus. Näiteks ei ole töötajad tellingutel või katusel töötades rakmetega kinnitatud ning kukuvad kõrgelt alla ja tagajärjeks on raske kehavigastus. Samuti on juhtumeid, kus töötajad kasutavad seadmeid valesti, näiteks on eemaldanud kaitsekatte ja seetõttu on juhtunud tööõnnetus,“ selgitab Põldis seaduse eesmärki.

Samas lubab Põldis, et tööandja saaks leppetrahvi rakendada vaid siis, kui selles on töötajaga eelnevalt kokku lepitud. Samuti on seadusega vastuolus ebamõistlikud kokkulepped. „Juhul kui tööandja soovib leppetrahvi rakendada, peab ta selle töötajalt välja nõudma, vajadusel ka kohtu kaudu. Leppetrahvi ei saa tööandja töötaja töötasust kinni pidada,“ lisab Põldis.