„Meie kodukassi maailm on tohutult põnev ja müstiline,“ sedastab zooloog Aleksei Turovski. „Alates sellest, et tal on väga omapärane lõugade ehitus, kuni selleni välja, et tema pulmatseremoonia on täpselt samasugune nagu gepardil või puumal.“

Milline see kassi lõugade ehitus siis on?

Kassi lõuad liiguvad vaid üles-alla, kõrvale need liikuda ei saa. Mida pikemad on kassi lõuad, seda paremini saavad nad saaklooma kägistada. Ja loomulikult nad seda teevadki! Vaikselt ja viisakalt kägistavad hiire surnuks, ilma liigse verevalamiseta.

Kes kodustas kelle esimesena?

Kasse on kodustatud juba väga ammusest ajast. Hiljutised leiud Küproselt näitavad koguni, et ligi 9500 aastat tagasi. Kassid on väga armsad loomad ja tõenäoliselt just seepärast nad ürgnaisele nii väga meeldisid – kassi kodustasid nimelt naised! Aga tegelikult arvan, et kass kodustas ikka inimese. Nagu põhjapõdergi, kes tuli ise inimese juurde, pääsemaks kihulaste käest.