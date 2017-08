Kodumaal Venemaa ärihuvide esindamise eest kriitikalaine alla sattunud Saksamaa eelmine liidukantsler Gerhard Schröder kurtis intervjuus Šveitsi ajalehele Blick, et tegemist on temavastase laimukampaaniaga, mis peab aitama valimiste eel praegust liidukantslerit Angela Merkelit.

9. detsembril 2005 teatas Gazpromi juht Aleksei Miller, et Schröder saab ameti Nord Stream AGs. Hiljem täpsustati, et endine liidukantsler hakkab juhtima Nord Stream AG aktsionäride nõukogu. Tema aastapalgaks pakkus Manager Magazin 250 000 eurot aastas. Schröder on seega Läänemere põhja ehitatud gaasitorujuhtmetega olnud seotud ligi 12 aastat ning praegu aitab ta läbi suruda ka Nord Stream 2 projekti.

Läinud reedel saabus Venemaalt uudis, et peaminister Dmitri Medvedev allkirjastas määruse, mille järgi Saksamaa endisest liidukantslerist Gerhard Schröderist saab septembri lõpul Vene suure naftakontserni Rosneft direktorite nõukogu liige.

See uudis vallandas Saksamaal erakordselt tugeva kriitikalaine. Poliitikud ja meediaväljaanded ütlesid otse, et endisest liidukantslerist saab Venemaa presidendi Vladimir Putini hästimakstud teener. „Uue ametiga alandab ta end lõplikult Putini poliitika kinnimakstud teenriks,“ ütles Euroopa Parlamendis Saksamaa rohelisi esindav Reinhard Bütikofer.

Gerhard Schröderist distantseerus ka tema partei. Sotsiaaldemokraatide liidukantslerikandidaat 24. septembril toimuvatel parlamendivalimistel Martin Schulz ütles, et tema nõnda ei toimiks ning lisas, et pärast liidukantsleriaja lõppu ei võtaks tema erasektoris vastu ühtki tööotsa.

Saksa suurima tiraažiga ajaleht Bild arvas, et Schröderil tuleb valimistega seoses otsustada, kas toetada oma parteid või Putinit. Teisisõnu, Rosnefti koha vastuvõtmisel peaks ta taanduma valimiskampaaniast sotsiaaldemokraatide toetuseks.

Saksa meedia arvates üritab Vene naftakontsern Rosneft Schröderi abil vältida tema suhtes kehtestatud sanktsioone. Schröderi palgaks Rosneftis pakkus meedia kolm miljonit eurot aastas.

Tõrjub kriitikat

Gerhard Schröder tõrjus tema aadressil lausutud kriitikat Šveitsi ajalehele Blick antud telefoniintervjuus.

Schröderi sõnul uskus ta, et tema uus töökoht annab kõneainet, kuid ei oodanud sellist ühekülgset kajastust.

„Tegemist on poliitilise kampaaniaga proua Merkeli toetuseks. Minu laimamisega tahetakse teda aidata,” rõhutas endine liidukantsler. Ta ütles ka, et toetab endiselt Martin Schulzi valimiskampaaniat ning jääb elu lõpuni sotsiaaldemokraadiks.

Schröder lisas, et soovib juba pikema aja vältel Venemaa ja Euroopa Liidu majanduslikke ja poliitilisi suhteid parandada ning laseb kriitikast hoolimata end Rosnefti direktorite nõukokku valida. Endine liidukantsler juhtis tähelepanu tõsiasjale, et Rosneft on üks suuremaid naftakontserne maailmas ning selle turuosa Saksamaal on 12%.

Schröder kordas intervjuus ajalehele Blick oma varasemat seisukohta, et pärast Krimmi annekteerimist Venemaa vastu suunatud Euroopa Liidu ja USA majandussanktsioonid ei täida oma eesmärki.

Ta kiitis Saksa Vaba Demokraatliku Partei (FDP) liidri Christian Lindneri hiljutist arvamust, et Krimmi okupeerimist tuleb võtta pikaajalisena ning ei tasu unustada, et Euroopa julgeolek ja heaolu sõltuvad ka suhetest Moskvaga. Lindner rõhutas, et Venemaale tuleb teha pakkumine, mis lubaks president Vladimir Putinil muuta senist poliitikat ilma oma nägu kaotamata. FDP liider meenutas, et lääs ei tunnustanud kunagi Balti riikide annekteerimist, kuid see ei takistanud Willy Brandti ja Walter Scheeli ajamast uut idapoliitikat. Lindner kinnitas, et FDP ei tunnista Krimmi annekteerimist, kuid paraku pole see küsimus praegu lahendatav.

Ajaleht Bild peab ka pärast Gerhard Schröderi selgitust tema kõrgelt tasutud lobitööd Vene suurte kontsernide ja lääneriikide demokraatia destabiliseerimist üritava Vene režiimi toetuseks ebapatriootlikuks ja kohatuks. Ei maksa unustada, et Saksa riik maksab talle praegu 8300 eurot pensioni kuus.

SÕBRAD: Saksamaa eelmine liidukantsler Gerhard Schröder (vasakul) ei ole kunagi salanud, et on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga sõbrasuhetes. Schröderi uue tööandja Rosnefti tegevjuht Igor Setšin on aga Putini usaldusalune. (REUTERS/Scanpix)

500 000 dollarit aastas

Gerhard Schröder avalikustas intervjuus ajalehele Blick ka oma palganumbri, mis on meedias spekuleeritust oluliselt väiksem.

Nii arvestab endine liidukantsler, et aastas toimub Moskvas neli Rosnefti direktorite nõukogu istungit, mille eest teenib ta 500 000 dollarit (427 000 eurot). Sellest võtab Vene riik maksudena 30%, jääb 350 000 dollarit (299 000 eurot) aastas.