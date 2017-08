„Esimese emotsioonina valdas mind muidugi ääretu tänulikkus, rõõm ja õnnetunne, mis asjast aru saades muutus hirmuks, sest jõudis kohale see, millise vastutuse ma enda õlule sain – vastutuse televaatajate ees, kes tahavad saada head meelelahutust ja mina olen seal saates üks neist, kes seda nüüd pakkuma peab. Aga õnneks väljakutsed mulle meeldivad – need teevad elamise põnevaks. Ma olen valmis!“ kirjeldab Hanna oma õnnetunnet.

Hanna astub Eesti rahva ette üsna tundmatu tüdrukuna, kuid loodab siiski vaataja südame võita. „Ma saan aru, et veidi vähem tuntuna tuleb mul oma saates osalemist rohkem õigustada. Aga ega seda muudmoodi teha saa, kui olles ikka seesama inimene, kes enne seda saadet – siiras, humoorikas ja julge. Loodan, et jõuan saate vaatajatele nii-öelda kohale. Et nad mõistavad mu nalja, mu tõsidust ja mu kavatsusi üldiselt.“

Hanna erinevaid artiste parodeerida ei karda, kuid hirm on hoopis millegi muu ees. „Kõige rohkem kardan, et hindan oma võimeid üle. Olen alati olnud inimene, kellele meeldib endale suuri ja pealtnäha võimatuid eesmärke seada ja siis vaadata, kas ujun sellest kõigest välja või mitte. Seni olen enamasti kaldale jõudnud. Aga sellel hirmul on kaks poolt. Ühest otsast võin arvata, et suudan rohkemat, kui tegelikult võimeline pakkuma olen, kuid teiselt poolt vaadatuna ei ole mul kunagi olnud antud saatele sarnast kogemust ehk tegelikkuses ei pruugi mul olla aimugi, KUI võimekas ma olla võin. Üks on kindel – lihtsama vastupanu teed ma minna ei tahaks. Sellepärast soovin, et loosirattast tulevad artistid oleksid pigem väljakutset pakkuvad kui lihtsalt teostatavad,“ hoiab Hanna endale pöialt.

„Kindlasti tahaksin parodeerida mõnda tumedanahalist nais- või meeslauljat, ideaalis mõlemat. Vokaalses mõttes on mulle alati tundunud, et neile on rohkem antud, nende esinemistes on midagi nii graatsilist, hingeminevat ja sügavat. Oleks päris põnev kuulda, kui neile iseloomulikult ja lähedale üks noor heledanahaline tüdruk laulda suudab,“ ei karda Hanna endale piire seada.

Millised on aga Hanna lemmikud näosaate eelnevatest hooaegadest? „Mõeldes näosaadetes nähtud etteastetele, meenub mulle esimesena kohe Koit Toome paroodia Tiiust, Liis Lassi Maarja-Liis ja Ott Leplandi Stevie Wonder. Väga hästi tabatud ja mis peamine – meelt lahutavad!“ meenutab Hanna.

Noor näitlejanna astub lavale koos Hele Kõrve ja Daniel Levi Viinalassiga ning lubab teile terve hooaja vältel kaasa elada. „Nii Hele kui Daniel on mõlemad väga võimekad artistid. Hele näitlejameisterlikkusest ja inglihäälest olen lugu pidanud juba lapsest saadik. Aga ma olen täiesti kindel, et pealtnäha vaikse pinna all peidab ennast ülivõimekas ja saan-kõigega-superhästi-hakkama-naine. Danielil naljategemisega probleeme päris kindlasti ei tule, aga kui talle peaks ka sattuma mõni tõsisem etteaste, siis usun, et tõsiseltvõetavusega ta samuti hätta ei jää! Ta on nii positiivne inimene ja loodan, et ta toob igasse artisti natukene iseenda siirust. Ootan juba põnevusega, millised artistid nende teele satuvad ja kuidas nemad oma etteasted lahendavad,“ on Hanna ootusärev.