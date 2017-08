See võib tunduda mõneti vastuoluline, sest tänapäeval on võimalik Downi sündroomiga ka suhteliselt täisväärtuslikku elu elada ning nende inimeste keskmine eluiga on läänemaailmas 60 eluaasta kandis. Geneetik Kari Stefansson on antud teemast rääkides pisut ettevaatlik ning arvab, et nõustamine on ehk pisut liiga suunav. „See mõjutab otsuseid, mis nii mõneski mõttes pole vaid meditsiinilised,“ ütleb ta.

Hulda Hjartardottir, sünnituseelse osakonna juht Landspitali ülikooli haiglast, vaidleb sellele vastu. „Me üritame oma nõustamises olla nii neutraalsed kui vähegi võimalik,“ kinnitab ta. „Mõni muidugi arvab, et ainuüksi testimisest rääkimine on juba naise otsuse mõjutamine.“

Haiglas näitab nõustaja Helga Sol Olafsdottir CBSi ajakirjanikule väikest palvekaardikest, mis raseduse katkestanud naisele soovi korral antakse. Sinna trükitakse ka loote jalajäljed. Ajakirjaniku märkusele, et Ameerikas oleks see väga ebatavaline, sest preestrid seal peavad aborti mõrvaks, vastab Olafsdottir: „Meie seda nii ei näe. Me näeme seda sellisena, et miski jõudis lõpule. Me lõpetasime võimaliku elu, mis oleks ehk olnud väga raske... Hoidsime ära lapse ja pere kannatused. Ja see on õigem, kui öelda, et see on mõrv - see on ju nii mustvalge. Elu ei ole nii, et on must või valge. Elu on hallides toonides.“