Naisteajakiri SELF palus professionaalsel koreograafil Caleb Marshallil (YouTube'is tuntud kui The Fitness Marshall) õpetada ühele tantsuhuvilisele naisterahvale mõned tantsusammud. Mis seal keerulist saab olla? Naine pidi sammud selgeks õppima, kuid ei tohtinud Marshalli poole vaadata!

Ehkki Jessica on harrastustantsija, pole pimesi sammude õppimine sugugi kuigi lihtne. Marshall ja Jessica seisavad seljad vastamisi ja proff hakkab entusiastlikult õpetama. Marshalli selgitused on muidugi ka erakordselt huvitavad: „Tee vikerkaar! Nüüd murra see vikerkaar!“ Või näiteks: „Kujutle, et sul on sünnipäev ja hakkad torti sööma. Muudkui söö, võta amps! Võta amps! Muudkui mugi seda kooki!“

Proovi järele: kuidas õnnestub puhtalt kirjelduse järgi tantsimine sul endal.