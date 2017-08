„Filmi alguses on tormistseen, kus ma olen isa Taaniel Tina põues tema mantli sees. Tuletõrjeautodest lasti meile kaela tohutus koguses vett ja et ma ei tahtnud üldse oma nägu Lembitu (Petersoni – J. K.) mantlisiilu vahelt välja pista, kuigi režissöör Peeter Simm hüüdis: „Tule välja sealt, tule välja!“,“ meenutab filmis „Arabella, mereröövli tütar“ nimitegelast kehastanud Inga-Kai enim mällu sööbinud episoodi võtete ajast.

„Tegime seda stseeni hilja öösel, olin väsinud, mul oli külm – ja siis visatakse veel vett näkku! Kuna see oli peaaegu üks esimesi välivõtteid, siis mõtlesin, et kas nii hakkabki olema,“ muigab Inga-Kai, kelle mängitud Arabella on ilmselt Eesti filmiloo kõige vapram väike kangelanna.

Inga-Kai Puskar-Polonski, kes tollal kandis nime Puskar, mäletab, et ta võis olla üks esimestest peategelasekandidaatidest, sest proovivõtetel oli tal rinnas number 7. Tulevane filmikangelanna käis Tallinna 9. keskkoolis ja tema sõnul olid just õpetajad need, kes teda režissöör Peeter Simmile soovitasid.

„Mul oli kodus kaks vanemat venda ning ju ma siis olin julgem ja elavam. Juba koolis meeldis mulle esineda, lisaks tegelesin tantsimisega“ meenutab Inga-Kai, kes oli siis 11aastane ja õppis 4. klassis. „Peetri pilgu eest käis läbi kakssada last, kuni lõpuks jäi kaks kandidaati, mina ja üks teine blond tüdruk, kes oli natuke Teele tüüpi. Peeter rääkis hiljem, et just minu silmad olid talle meelde jäänud.“