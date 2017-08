Rapla politseijaoskonnas aitab politseinikke tubli teenistuskoer Hugo, kelle ülesandeks saab tulevikus narkootiliste ainete välja nuhkimine.

„Aasta vana Hugo õpib peremees Raido käe all narkokoeraks. Hugo on nii energiline ja teotahet täis, et tundub, et ta saba jõuab sündmuskohale ninast varem. Preemiaks ülesande eduka sooritamise eest on kiitus ja mänguasi, aga sobib ka tammeoks, mis tuleb kohe hakkida väikesteks tükkideks,“ kirjutatakse Instagramis.