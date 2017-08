Ilmselgelt on väsimus ja roidumus kergemad tulema kui siis, kui kooliajal kõva möllutüdruk olid. Kofeiinist võib küpsemas eas emale hea sõber saada.

Tänapäeval on täiesti tavaline ja normaalne, et kõik ei saa emaks 20ndates eluaastates. Olgu põhjuseks siis töö, õige elukaaslase leidmine või lihtsalt enese soov kõigepealt elu täiel rinnal nautida ning hiljem rahulikku pereelu elada, see polegi nii oluline. Kuid on mõned asjad, mis on vanemas eas emadel pisut teistmoodi, kirjutab ajakiri Healthy Women.

Mõni noor nolk võib sind kogemata hoopiski lapse vanaemaks pidada. Ära pane pahaks - ka sulle tundusid noorena kõik üle 35-aastaset täielike gerontidena.

3. Kuid lapsed hoiavad sind noorena

Alates sellest, kui temaga mängides ennast taas lapsena tunned, kuni selleni, et teismeline tutvustab sulle tänapäeva moodsaid asju („Emaaa, kuidas sa seda ei tea, kõik teavad ju!“)

4. Vanusevahed

Paljud su lapse tulevased õpetajad võiksid vanuse poolest su enda lapsed olla. Nagu ka paljud teised emmed lapsevanemate koosolekul. Mis siis?

5. Sa oled rahaliselt kindlustatum

Selles vanuses ei hüppa sa enam tõenäoliselt ühelt töökohalt teisele ning su karjäär on kindlam. Tõenäosus, et jaksad lapse koolikoti, toidu, isegi perepuhkuste eest raha välja käia, on suurem.

6. Sul on elukogemust

Esiteks oled sa targem ning teiseks tähendab see ka seda, et sind tõmbab vähem igasugu ekstreemsuste ja ootamatuste suunas, sest oled need möllud juba läbi elanud.

7. Sa ei muretse enam tühiste asjade pärast

Sind ei aja enam närvi Perekooli foorum, igapäevased nääklused abikaasa või elukaaslasega, ka lapse vingumine mitte. Oskad kõike rahulikult analüüsida ja läbi mõelda. Sind on raskem rööpast välja viia kui kakskümmend aastat tagasi.

8. Oled tänulik

Võimalik, et lapse saamine sinu eas ei kulgenud kõige lihtsamalt. Hindad seda väikest kisakõrikest seda enam. Samuti oled kogenud, et elus ei tule miski päris niisama kätte ning oskad hinnata iga elatud hetke.

9. Sa leiad uusi sõpru