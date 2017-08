Ära oota, kuni õpikute ja arvuti taga istumisest vaevatud vaim juba alla kipub andma – mine trenni juba kooliaasta algul ja veendud peagi, et pärast seda, kui oled kehale tunnikesegi tõhusat koormust andnud, nokib nupp märksa paremini.

Kes on spordiga sinasõbraks saanud juba varases lapseeas, see käib tõenäoliselt ka hiljem mõnes trennis, sest see on temale enesestmõistetav päeva osa.

Kellel aga on näiteks kehalise kasvatuse tundidest hulk ebameeldivaid mälestusi, sellel on hiljemgi raske end kusagile trenni sundida, isegi siis, kui keha hakkab juba märku andma, et vorm kipub lootusetult käest minema ja oleks aeg midagi ette võtta.

Alustada võid omapäi