Kuulduste järgi astub sel laupäeval Taavi Rõivase ja Luisa Värgi pulmas Kõltsu mõisas üles menubänd 2 Quick Start, kes pikki aastaid eestlasi pidudel tantsutanud. Bändi solist Pearu Paulus kuuldust ei kommenteeri ega soovi ansamblit pulmabändina reklaamida.

„Kindlasti on Eestis mitu-mitu ansamblit, kes käivad pulmades mängimas palju tihedamini kui meie. See ei ole meie esinemiskoht number üks,“ ütleb Pearu, kelle sõnul jaotuvad 2 Quick Starti esinemised umbes pooleks ööklubide ja muude kontserdite vahel. „Me ei ole omale eesmärgiks võtnud pulmabändiks saada,“ rõhutab Paulus, et ansambel esineb hea meelega kõiksugustel erinevatel puhkudel.

Kui sageli bänd üldse pulmades üles astub? Pearu nendib, et esinemisi võetakse ette nii tihti, kui kutsutakse, pakkumistele nad ära ei ütle. Meeldejäävaid lugusid mõnest südamlikust hetkest pulmas, kus muusik on üles astunud, ei soovi ta laiema seltskonnaga jagada: „See on kahe inimese õnnelik päev ja see jääb nende vahele, kes on seda sinna tunnistama tulnud. Kui nad tahavad Õhtulehte, siis nad kutsuvad teid, on ju,“ kostab Pearu.

Kuuldust, et 2 Quick Start esineb sel laupäeval Taavi Rõivase ja Luisa Värgi pulmas, ei soostunud Pearu Paulus kommenteerima. (Teet Malsroos)

Küsimuse peale, millised 1992. aastal loodud 2 Quick Starti lood on pidudel kindla peale minekud, mis alati rahva tantsima tõmbavad, venitab Pearu: „Nii on väga keeruline öelda. Loomulikult loovad bändi algusaegade lood inimestes nostalgiameeleolu ja põrandal tantsib rohkem inimesi, kui seal võib-olla varem oli.“