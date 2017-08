10-aastane india tüdruk, kes ei teadnud, et on rase, sünnitas täna lapse, kirjutab BBC. Tüdruku vägistas lapse enda onu.

Imik sündis keisrilõike läbi. India ülemkohus keelas 10-aastasel aborti teha, põhjendusega, et rasedus oli juba liiga kaugele arenenud - 32 nädalat. Vanemad rääkisid tütrele, et tema kõhus on raske kivi. Laps sünnitas 2,5 kilo kaalunud tüdruku. Mõlemad on terved.

Lapse onu on vahi all ning lapse isa loodab, et vägistajat karistatakse surmaga.