Anna Faris on andnud oma abielu purunemise järel kõneka kommentaari.

Äsja „Galaktika valvurite“ tähest Chris Prattist kaheksa abieluaasta järel lahku läinud näitlejatar jagas oma iganädalases podcast’is nõu hädas helistajale ning toonitas oma väärtuse teadmist.

„Elu on liiga lühike, et olla suhtes, kus sa tunned, et kõik pole korras või et partner sind igati ei toeta ja ei väärtusta täielikult,“ ütles viieaastase poja Jacki ema Faris abipalujale. „Ära karda sõltumatust, kui sul kõik korras pole.“

Faris tunnistas omaenda abielu lõppemisele viidates, et tal on kombeks armusuhetes oma mina ära kaotada. „Ma vist tegin selle vea, et mõtlesin: „Nii, nüüd on mul suhe, linnuke kirjas.“ Mu viimane nõuanne sulle on: tea oma väärtust, tea oma iseseisvust.“