Soome poprokkbändi Sunrise Avenue' solist Samu Haber tunnistas Ilta-Sanomate intervjuus, et tema ning väliseesti modelli ja meikari Vivianne Raudsepa armusuhe on läbi.

Kaunis paar jõudis koos olla üle seitsme aasta. 41aastasest Samust 14 aastat noorem eesti-rootsi päritolu Vivianne on põhjanaabrite juures laineid löönud: mõni aasta tagasi tituleeris ajakirjandus tema ja Samu Soome presidendballi kauneimaks paariks.

2011. aastal rääkis Samu Õhtulehele, et kahjuks ei räägi Vivianne sõnagi eesti keelt ja seetõttu ei tea mees ka ühtki eestikeelset sõna.

Lahkuminekust on Haberi sõnul juba mõnda aega möödas. Väljanne Seiska sahistas juba maikuus, et noorte vahelt on must kass läbi jooksnud ning seetõttu on Vivianne kolinud Londonisse. Samut aga olevat sagedasti nähtud Helsingi ööelu nautimas.

Kuna rokkar pole armastanud oma eraelu avalikkuse ees vaagida, ei tee ta seda ka sedapuhku, märgib Ilta-Sanomat. Küll aga räägib Haber, et Sunrise Avenue annab sügisel välja uue albumi ning ta ise osaleb juba neljandat hooaega Berliinis „Voice of Germany“ lauljate võistlusel.