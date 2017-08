Kolumnist ja kirjanik Susan Luitsalu sõudis taas abieluranda ning sõlmis tagasihoidlikult abielu IT ja biotehnoloogia ärimehe, endise Ajujahi kohtuniku Taavi Einastega. „Täna jah. Käisime notaris kahekesi ilma igasuguse saatjaskonnata,“ kommenteeris Susan Luitsalu rõõmsat uudist Õhtulehele. „Pärast lähme teeme Toomas Volkmanni juures paraadpildid ilma heinapallide ja muu kunstlikult genereeritud romantikata ja siis tähistame omavahel hea toidu ja šampanjaga,“ kostis naine, et neile on abielu kahe inimese vaheline isiklik asi. „Tänapäeval on internet ja bürokraatia, pole ju vaja enam poolt küla tunnistajateks kutsuda,“ muigas Susan ja lisas, et sõbrad saavad ka peole.

„Kuna sõbrad ja pere siiski tahavad ka mingit osa saada, on homme meil plaanis peredega mõnus õhtusöök ja pärast pidu sõpradele. Aga selline hästi chill, et DJ ja bänd ja söök, aga ei mingeid laudu,“ rääkis värske abielunaine, et inimestel pole nende pulmas uhke riietuse pärast vaja pabistada.

Pidu peetakse Tallinnas, et sõbrad ei peaks kuskile ennast kärutama hakkama. Paar tutvus ETV "Ajujahi" saate ajal, aga tööpostil veel armumist ei toimunud. "Saate ajal ma arvasin, et ta on liiga tõsine ja temale tundusin mina väga range," rõõmustab Susan keemia üle, mis pärast saadet suhtlemisel tekkis: "Kui öeldakse, et vastandid tõmbuvad, siis tegelikult meil iseloomud, huvid, naljasoon ja maitse-eelistused on kõik samad"