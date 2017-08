Austraalia paremkonservatiivse One Nation (Üks Rahvus ingl. k.) partei liider Pauline Hanson ehmatas täna mitmed kolleegid ära, kui ilmus senatisse mosleminaiste traditsioonilises rõivastuses. Tegelikult oli selle teo mõte just nimelt burkakeeldu toetada.

BBC kirjeldab, et kui naine saali sisenes, olevat teda saatnud kohkunud ahhetused. Keegi kolleeg senatist pomises: „Oeh, mida see nüüd veel peaks tähendama?“ Enne hoonesse sisenemist tuvastati naise isik turvakontrollis.

Austraalia justiitsminister George Brandis aga vastas sellele demonstratsioonile emotsionaalse kõnega, kus hoiatas naist, et sellise naljaga võib ta solvata Austraalia ligi 500 000-pealist islamikogukonda.

„Naeruvääristate seda kogukonda, ajate nad nurka, mõnitate nende religioosseid rõivaid, see on õõvastav tegu. Ma palun, et mõtleksite selle üle järele,“ noomis Brandis. Ta lisas: „Ei, senaator Hanson. Me ei keelusta burkat.“ Opositsioon reageeris Brandise kõnele aplausiga. „Üks asi on kanda religioosseid rõivaid siira usu märgina, aga hoopis teine asi sellega siin kojas pulli teha," pahandas leiboristist senaator Penny Wong.

Hiljem võttis Hanson burka seljast. Tema ettepanek rõivastus keelata läheb senatis täna arutlusele.

Hanson võttis hiljem burka seljast (Reuters / Scanpix)