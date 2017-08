Pettai sõnul oli kampaaniate asjus temaga seotud 470 000 eurot. Pettai sai selle summa tšekina ja kuna seda ei saanud rahaks pöörata, siis pani ta selle tagatisena kasutada. Selle jaoks käis Pettai Luxemburgis pangas tšekki panti andmas ja sai selle kaudu raha.

Savisaar oli asjaga kursis, kuna tema oligi tšeki andjaks. Samuti oli teemaga seotud Alexander Kofkin, kellel olid Pettai sõnul lisaks saksa keele oskusele head tutvused olemas. Savisaar seal Pettai sõnul suurem asjapulk ei olnud, kuna palus Kofkinil vahel tõlkida.

Põjust, miks tšekki realiseerida ei saanud, ei osanud Pettai öelda. See oleval olnud mingi panga bürokraatiaga seotud tehnilise küsimuse pärast nii.

470 000 eurot kulus Keskerakonna kampaaniaks. Raha kasutati Midfield OÜ kaudu. Pettai tõi välja, et raha kasutamise tegi keerulisemaks see, et vahepeal oli keegi Keskerakonnale ka maja pärandanud. Meedia oli sellel teemal Keskerakonna suhtes väga kriitiline olnud ja erakonda suhtuti nagu, too oleks maja väljapressimisega endale saanud.

Kui prokurör palus Pettail täpsemalt Midfield OÜst täpsemalt rääkida, seletas Pettai, et tegemist on reklaami- ja turundusettevõttega, mis kuulub ühele teisele ettevõttele, mille omanikuks on omakorda Pettai ise.