Põlvamaal avasid külaaktivistid poe, mille Põlva Coop oli otsustanud intensiivistunud piirikaubanduse tõttu sulgeda.

Poe taasavamisel lähtuti elulisest vajadusest, sest ühistu minemakolimine jätnuks inimesed ilma võimalusest kodu lähedalt toiduaineid hankida, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Viis perekonda panid seljad ja rahad kokku, asutasid ühiselt osaühingu Lepo, said abi ka kohalikult Veriora vallalt ning vähem kui kümme päeva pärast Leevi kaupluse sulgemist oligi pood uues kuues taas avatud.

Uute omanike sõnul ei ole poe pidamine lihtne - kauba tarnimine vajab veel lihvimist, samuti tuleb neil paratamatult leppida tõsiasjaga, et väike maapood ei saa pakkuda madalaid hindu.

"See on nagu õhinapõhine tegevus meil tegelikult praegu, et kauaks seda õhinat meil jätkub, eks näis, et kui talve ka üle elame, siis on hästi," rääkis Karmen Kukk, kes on üks Leevi poe taasasutajaid.