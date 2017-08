Kahte ühist last plaanitakse jagada nädala kaupa. „Nädal mulle, nädal Allanile,“ ütles Vivika, lisades, et seni töötas ta ka Allani kliinikus toitumisnõustajana, kuid plaanib nüüd oma ettevõtmisega alustada.

Kiropraktik Allan Oolo ja Vivika Oolo abielu sai lõpu 13. juulil. Vivika sõnul kaotas ta end suhtesse ning see sai paarile saatuslikus. „Tegelesingi ainult nende asjadega, mis olid Allaniga seotud. Enda asjad, enda soovid ja tahtmised jätsin unarusse,“ ütles ta. Allanil oli Kroonikale teine vastus varuks: „Ületamatud erimeelsused, kardinaalne maailmapildi erinevus ja soovid tuleviku osas on need, mis ei luba meil abielu jätkata.“

Täna teatasid muusikud Lenna Kuurmaa ja Robert Vaigla, ent nende pikka aega kestnud suhe on läbi saanud. Ent nemad ei ole ainsad avaliku elu tegelased, kellele armuõnn sel aastal selja on pööranud.

Poliitiku ja ettevõtja Tõnis Paltsi suhe abikaasa Karmeniga sai lõpu suve alguses, mil mees kolis väidetavalt välja oma Tallinna vanalinna luksuskorterist, et pöörata elus uus lehekülg. Hiljuti ilmus Tõnis avalikkuse ette endast poole noorema naisega, kellega koos kasvatab ka ühist last. „Jah, me oleme Karmeniga lahku läinud ja olen oma uue kaaslasega väga õnnelik,“ kommenteeris mees. Ühist elu Karmeniga jääb Tõnisele meenutama tütar Kärri ning pojad Karli, Tõnis ja Thomas.

Juuli alguses lahutas endine vormelisõitja Marko Asmer abikaasast Gerlist. „Eks see on väga kurb sündmus,“ sõnas Marko Publikule kaks nädalat pärast lahutust. Paar abiellus 2014. aastal ning neil on ka kaks ühist poega: 4-aastane Aston ja 2-aastane Tommi.

Gerli ja Marko (Arno Saar)

Andrei ja Tatjana-Elis Korobeinik

Ärimehel ja poliitikul Andrei Korobeinikul tuli lahutuse saamiseks oma abikaasa Tatjana-Elis kohtusse anda. „Ma ei saa seda kinnitada, sest tegemist ei ole avaliku huvi alla kuuluva teemaga,“ sõnas Korobeinik 24. juulil, päev enne kohtuistungit. Andrei ja Tatjana-Elis abiellusid paar aastat tagasi ja neil on ühine tütar.

Andrei ja Tatjana-Elis (Mati Hiis)

Marilyn Kerro ja Aleksandr Šeps

20. juulil teatas nõianeiu Marilyn Kerro oma Facebooki lehel, et on elu- ja ametikaaslase Aleksandr Šepsiga suhte lõpetanud. „See ei tähenda, et midagi juhtus. Kõik on korras,“ kinnitas ta toona, viidates ka omavaheliste heade suhete jätkumisele. „Meil mõlemal on oma elu ja ma austan Sašat väga. See, et oleme koos ühel pildil, tõendab, et me ei ole vaenlased.“

Ent see pole armastatud nõidadepaari esimene lahkuminek. Läinud aasta sügisel andis Kerro mõista, et kuna paaril on lapse saamise suhtes erinevad arvamused, ei saa nad koos jätkata. Ometi võis neid vaevalt mõni kuu hiljem taas koos näha.

Marilyn ja Aleksandr (facebook.com/devilmarilynkerro)

Silvia Ilves ja Jukka Rautio

Muusik Silvia Ilvese ja tema miljonärist kaaslase Jukka Rautio suhe sai valusa lõpu jaanuaris. Mehel, kes kohtudes oli end vallaliseks nimetanud, oli tegelikult teine pere Soomes. Poolteist aastat kestnud suhtele pani lõpu Jukka teise naise saadetud sõnum Silviale, kus ta süüdistas muusikut perelõhkumises. „Selgus, et tegelikult nad ei olegi lahutatud,“ rääkis Silvia. „Aga mina, naiivitar, arvasin, et on.“

Mees on Silvia ees vabandanud ning proovinud hinnaliste kingitustega uut algust otsida. Seni pole ta aga mehele järele andnud. „Pigem olengi üksi, kui suhtes, mis nagu on kooselu ja nagu ei ole ka,“ ütles Silvia, kel ka Jukkaga ühine laps. „Meie praegune otsus lahku minna ei mõjuta minu poolt midagi, ma ei keela tal lapsega kohtuda,“ teatas Silvia.

Silvia koos pisipoeg Cristofer Maximillianiga (Martin Ahven)

Helen Kõpp ja Kalvi-Kalle Kruusamäe

Abielusaatest tuntud Helen ja Kalvi-Kalle on paar, kellele kevadel elas telerite vahendusel kaasa hulk inimesi. Kui saates näis paar kui teineteisele loodud, ei pakkunud päris elu sugugi pikka ja roosilist suhet. Loetud kuud hiljem algasid tülid, millel fännid sotsiaalmeedias hingestatult silma peal hoidsid.