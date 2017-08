Politsei pidas pühapäeva õhtul Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse naistuttava tapmises. Eesti Rahvusringhäälingu teada on tapmises kahtlustatav Urmas (pildil), kes sai tuntuks mullu kevadel Lasnamäe kanalis liiklustüli käigus kurikaga vehkides.

Ringkonnaprokurör Natalja Miilvee ütles ERRile, et pühapäeva õhtul leiti ühe Harjumaa veehoidla lähedalt naise vägivallatundemärkidega surnukeha ning juba sama päeva õhtul peeti tapmises kahtlustatavana kinni 43aastane mees.

Liiklusraevu kurikameest kahtlustatakse naistuttava tapmises. (Laura Oks)

„Teisipäeva lõunaks oli politsei kogunud piisavalt tõendeid selleks, et Harju maakohus vahistamistaotluse vaagimisel nõustuks sellega, et tapmiskahtlustus on põhjendatud. Kahtlustatav võeti teisipäeval esialgu kaheks kuuks vahi alla,“ selgitas Miilvee.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kaas ütles Õhtulehele, et kahtlustatav oma süüd ei tunnista. Kallas ei kinnitanud, et kahtlustatavaks on Urmas E., kuid ta viitas, et kahtlustatav on olnud pahuksis liiklusseadusega, kuid pole kohtulikult karistatud.