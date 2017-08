„Mitu korda keerasin kooli juures auto ringi ja hakkasin ära sõitma, aga siis elukaaslane ikka sundis mind takka,“ tunnistab kahe aasta eest keskkooli lõpetanud muusik Tanel Padar, kellest on saanud täiskasvanuhariduse teavituskampaania reklaamnägu. „1. septembril koolilävest edasi astuda oli kõige raskem samm.“

„Ma võtsin aega, et kooli tagasi minna, ja mul olid hirmud – äkki ma olen liiga vana ja äkki ei saa hakkama. Kui ma siis hakkama ei saanud, siis kuidas ma nüüd peaksin. Samas nagu kripeldas ka ja kihk õppida oli olemas.

Ma sain aru, et selleks, et edasi õppida midagi huvitavat ja midagi, mis mind paelub, on vaja see ebameeldiv etapp läbida ehk gümnaasium on vaja lõpetada,“ rääkis Tanel eile haridus- ja teadusministeeriumi ning ETKA Andras korraldatud üritusel, kus tutvustati täiskasvanuhariduse teavituskampaaniat.

JÄTKAB KOOLITEED: Tanel Padar alustab peagi teist õppeaastat EBSis tehnoloogiaettevõtluse erialal. Ta soovitab nii noortel kui ka vanadel kindlasti edasi õppima minna. (Tiina Kõrtsini)

„Tuleb tunnistada, et jah, see on õudne,“ ütles muusik ausalt pärast pikki vahelejäänud aastaid kooli tagasimineku kohta. See nõudis tema sõnul parasjagu mentaalset valmistumist.