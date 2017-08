Mereäärset rattateed pidi tuhisenud Monika ütleb, et on seda teed pidi vaid harva sõbrannaga jalutanud ja nüüd oli mõnus sõita, tuul kõrvus vilistamas. Vesteldes eRatas.ee treeneri Jüri Koppeliga lisas ta: "Jumal tänatud, et te ei kutsunud mind katsetama vihmasel päeval! Päike paistab, see teeb tuju rõõmsaks, tunne on vaba ja suvine, eRatas liigub kiiresti — muidugi võiks liikuda kiiremini — aga mõnusaks punktist A punkti B sõitmiseks sobib ta suurepäraselt. Pole vaja mõelda, kuhu parkida, ummikutes ei pea seisma ja trahvi ei pea ka maksma," kirjeldab ta kõiki omi muljeid ja emotsioone.

"Heade uudiste" portaali peatoimetaja Monika Kuzmina on tuntud erinevate katsetuste poolt, et omal nahal tunda ja kõiges ise veenduda - seekord katsetas ta imevidinat ehk eRatast, mis on mõeldud neile, kes on autodest väsinud.

Treener Jüri nendib, et kui Monika soovib kiiremini sõita, siis ka sellised rattad on olemas.

"Need on tsipa raskemad, kuna mootor on raskem, nad kaaluvad seega rohkem ja on ka välimuselt suuremad, aga saad veelgi kiiremini sõita," selgitab ta.Veel pisut sõitu ja siis teatab Monika, et asfaltteel saab ta edukalt hakkama ning tahab teada, millistel teedel elektrilise tõukerattaga sõita tohib.

Jüri täpsustabki, et kui konarliku tee peal tundus sõidukiga liikumine pisut ebamugav, siis sõltub see mudeli vedrustusest. "Monoratta ja tasakaaluliikuri peamine miinus on see, et kui aku saab tühjaks, siis sa pead selle kätte võtma ja kümmet kilo käes tassida on ebamugav. Elektritõukeratta puhul näen ma põhieelist selles, et temaga saab liikuda ka elektrita," nendib treener.

Seepeale paneb Monika hoopis tõukeratta kokku ning avaldab lootust, et bussijuhti teda sellega ühistranspordist välja ei aja.



Vaata videot!