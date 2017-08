Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets ütles, et paljudele lastele sobib see, et kevadised õppeperioodid ei ole pikemad kui sügisesed, sest kevadel on lapsed väsinumad. "Eks me kõik väsime ju kevadeks ära," rääkis Laidmets.

Uus koolivaheajasüsteem annab koolilastele väikese pausi kevadesse. Samas tuleb aga lastel veeta koolimajas pikemat aega suvel. Haridusministeerium aga selles probleemi ei näe. "Mõnedes maades on suvevaheaeg hoopis lühem kui meil," ütles Laidmets, kes peab sellist koormuse hajutamist õigeks.

Kuidas kõik toimub, on koolide vaba valik. Omavalitsustele jääb võimalus jääda ka edaspidi nelja koolivaheaja juurde. Praegu ei ole teada, kui paljud seda valikut kasutavad.