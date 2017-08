Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS2 arendamisele sai saatuslikuks see, et riik isegi ei teadnud, mida ta täpselt tellib (ja mitte ainult sellepärast, et poliitikute nõudmised pidevalt muutusid) – teavad kõik asjaosalised nüüd tagantjärele. Paraku tundub, et ligi viis miljonit eurot maksma läinud ja tulemuseta jäänud projekt ei ole selles mõttes erand.

Miks ma nii arvan? Sest olen kuulama sattunud, mida arvavad IT-valdkonna riigihangetest neil osalevad pakkujad. Lihtsasse keelde panduna näeb nii mõnigi hange välja nii, et riik tellib purgitäie riisi, aga pakkujate asi on mõelda, mis värvi ja kui palju riisiterasid ühte purki mahtuda võiks, sest tellija ei tea erinevatest riisisortidest midagi.

Teisalt ei saa öelda, et riigiasutused ei teaks, et neil on kompetentsetest IT-spetsialistidest krooniline puudus. Teavad küll, kinnitab sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske ütlus, et ministeeriumites on üleüldine puudus IT-pädevusest. Ometi näeme siiani töökuulutusi, kus ministeerium otsib haritud IT-spetsialisti vähem kui keskmise palga eest.

Jääb vaid üle loota, et muus osas on vigadest õpitud ja infosüsteemi arendamise uus hange tuleb edukam. Seekord räägime juba 10 miljonist eurost.