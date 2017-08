Õhtuleht: Kuidas tagada, et Youtube'is leitavad Jänku-Jussi multikate ropud paroodiad ja muu selline sisu ei jõuaks lasteni? Kas eesmärk peaks olema, et sarnased videod poleks veebis üldse leitavad või peab iga lapsevanem kindlustama, et tema laps sellist sisu kätte ei saa? Kuidas seda teha?

Malle Hallimäe, Projekti „Targalt internetis“ koordinaator, MTÜ Lastekaitse Liit: Internetis levib väga erinevat sisu, sealhulgas sellist, mis ei ole ebaseaduslik, kuid ei ole sobilik kõikidele kasutajatele, näiteks lastele.

Seega on oluline lapsevanema roll, seda eriti nooremate laste puhul. Oluline on, et lapsevanem tunneks huvi lapse tegemiste vastu internetis ja teaks, mida laps võrgus teeb.