Sageli ei kujuta inimene, kes pole depressiooni põdenud ettegi, kui hävitava mõjuga see haigus võib olla. Veebileht Cafe Mom kirjutab noorest neiust, kes läks juuksuri juurde, kuid polnud tükk aega suutnud isegi leida motivatsiooni, et kamm kätte võtta...

16-aastane tüdruk istus juuksuritooli ja palus, et ta juuksed nulliga maha aetaks. Tema pikkades juustes olid täiesti enneolematud pusad. Viimased paar aastat kannatas neiu ränga depressiooni käes. Nii ränga, et vahel tundus isegi juukseharja kasutamine liigraske ülesandena. Depressioon lihtsalt on selline.

„Ta ütles mulle, et tundis ennast nii halvasti ja nii väärtusetuna, et ei suutnud isegi juukseid kammida,“ meenutab juuksur. „Ta rääkis, et tõusis püsti vaid selleks, et vetsus käia.“

Kuid selle asemel, et tellimus täita, võttis juuksur kätte ja töötas kliendi metsistunud juuste kallal järjest tervelt 13 tundi. Tulemuseks oli kaunis soeng.

„Kokkuvõtteks tahan ma, et see oleks inimestele õppetunniks,“ räägib juuksur. "Vaimne tervis on oluline ning mõjutab inimesi kogu maailmas ja kõigis vanustes." Naine, kes on ka ise kunagi depressiooniga võidelnud, lisab: „Ma lihtsalt teadsin, et pean teda aitama, nii nagu inimesed mind aitasid. Kõik väärivad seda, et ennast ilusana tunda.“

Tütarlaps tänas lahket juuksurit ning ütles: „Nüüd võin oma koolipiltidel naeratada. Täna sulle tunnen ennast jälle nagu mina ise!“