Ilm golfimängijaid ei soosinud, kuidas ilma trotsid?

Mulle tuli üllatusena, et pidin tagaala tiidelt mängima, ma ei olnud üle valgete tiide üldse mänginudki. Eelmise päeva õhtul sain teada, et mängitakse tagatiidelt, päev aega varem tegin harjutusmängu ka valgetelt tiidelt, mitte sinistelt, ja siis tuli küll murekoht. Esimesel päeval mõtlesin natuke üle. See oli minu esimene mäng nii tugeva tuulega, nii et ma mere ääres links-väljakul, 16. rajal, pidin lööma 30 meetrit mere peale, siis pall lendas tagasi. Oli väga raske mängida!

Teisel päeval läks sul paremini. Millest see tingitud oli?

Teisel päeval polnud mul enam hirmu tagatiidelt mängimise ees ega ülemõtlemist, siis ma enam-vähem juba teadsin, mis olukord on. Kuna ilm oli sama, siis tegin teatud kohtades muudatusi, arvestasin riskilööke vähemaks, tegin raudade valikus muudatusi ja nii oligi.

Lõpptulemusena said siiski auhinnalise koha?

Jah, aga kui ma alguses nägin, et seal on kaks võistlust, siis ei saanud ma sellest täpselt aru, algaja asi, mängisin ära ja tulin tulema. Siis helistas Kristo Tullus ja ütles, et ma sain LHV võistluse teisel etapil teise koha, selline tore üllatus oli!

Sinu tähetund ja challengei lõpp on alles ees, Valgerannas toimuvatel meistrivõistlustel. Kas oled vaimselt ja füüsiliselt valmis?

Ma arvan, et olen, aga vaja on ikka veel tööd teha.

Milline on olnud sinu viimase kuu treeningplaan?

Lähimäng, lähimäng ja lähimäng. Harjutan kogu aeg ainult seda.

Kas see tähendab, et lähimängus sa veel kaotad endale?

Jah, ma arvan, et lähimäng on kõigile golfaritele olulisim. Et põhilöögid selgeks saaks, peab lähimängu harjutama, chip ja putt tuleb ette võtta ja kõva tööd teha.