Kust jookseb kinnisvara turul eetikapiir? Kas maaklerina läbi oma ettevõtte iseenda korterit üürida on sobilik, korjates sealt kõik vahendustasud? Väidetavalt teeb just nii üks Viljandi ärimees. Ettevõtja ise peab aga jutte alatuks laimuks.

"Kui korterit vaatamas käia ning omaniku infot soovida, siis ta ei maini kordagi seda, et ta ise on omanik, vaid räägib umbmääraselt, et omanik ei soovi seda ja toda ning tahab nii ja nii," räägib allikas.

"Kogu raha (üür, tagatisraha, maakleritasu) soovib saada sularahas ning üür peaks ka edaspidi laekuma sularahas läbi nende kontori, ilma ühegi tseki või maksekviitungita," selgitab allikas kahtlaseid makseviise.

Õhtuleht uuris asjaosaliselt endalt, kas kuuldu vastab tõele ning kuidas selline käitumine eetiliselt kõlblik on?

"Ah, ei tea, see ei ole mingisugune jutt. Ma ei tea, mis jutud need on sellised," kommenteerib Kipp olukorda. "Ei tea jah, ma ei oska öelda niimoodi. Enda korterit... Inimesed annavad ikka oma kortereid üürile, mis sellest on?!" keerutab ta.

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Viljandis Männimäe tee 35 majas talle kaks korterit.