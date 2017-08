Pähklid on lapsele suurepäraseks vahepalaks koolilõuna ja õhtusöögi vahel. Kuna nad on kõrge toiteväärtusega, täidavad need imehästi kõhtu ning samas takistavad last haaramast kommide ja krõpsude järgi.

Pähklites on rohkelt valku, kiudaineid, mineraale, proteiini, taimseid rasvu ja vitamiine. Näiteks peotäis pähkleid tagab poole päevasest proteiinivajadusest.

Kui lapsel koolis (või miks mitte täiskasvanul töö juures) on pingeline periood, mis nõuab rohkelt keskendumist, siis on pähklid heaks abimeheks. Neid on kerge kaasa võtta, lihtne krõbistada ja need aitavad keskendumisele kaasa!

Muide – üks uurimus on isegi näidanud, et inimesed, kes söövad pähkleid, elavad 2-3 aastat kauem nendest, kes ei söö.

