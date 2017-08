Tänane Eesti Ekspress kirjutab, et politsei kahtlustab Tallinna üht edukamat noorema põlvkonna hambaarsti, Nordic Hambakliiniku peaarstina tegutsevat Kristo Ivanovi (33) tegevusloata hambaravis. Mees ise kinnitab, et nii see siiski ei ole. Dr Ivanov kinnitab Õhtulehele, et on alati omanud arstilitsentsi. Selle andis talle Terviseamet 2007. aastal pärast Tartu ülikooli lõpetamist. „Nelja aasta tagune juurdlus käib selle üle, et FHK Kliinik OÜ, mis toona tegutses Foorumi keskuses asuvates ruumides, oli saanud küll Terviseameti heakskiidu ruumidele, kuid ametliku loa lõpliku vormistamiseni jäänud ajavahemikul justkui tegutseti ilma lõplikku paberit omamata,“ selgitab tuntud hambaarst.

Kliiniku majandusaastaaruannetest nähtub, et toona maksis kliinik ka korrektselt Eesti riigile makse, kliiniku tegutsesid arstilitsentsi omavad doktorid ning Terviseametilt saadud päringu vastusena ei ole antud ajaperioodil esitatud ühtki patsiendipoolset kaebust kliiniku ega arstide tegevuse kohta.

27 000 euro ulatuses kliiniku vara külmutamise kohta ütleb Ivanov, et see on kõrgema astme kohtu ehk ringkonnakohtu poolt tunnistatud tühiseks ning antud arest on tühistatud ja edasikaebamisele ei kuulu.