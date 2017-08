Kuigi Hollywoodi tipp-näitlejad saavad oma rollide eest miljoneid dollareid, ei tule see palk kergelt ning näitlejad peavad suurte rollide jaoks palju vaeva nägema. Muuhulgas peavad näitlejad olema valmis täielikult oma välimust ja elustiili muutma. Midagi tavatut ei ole ka selles, kui näitleja peab oma tegelaskuju realistlikuks kujutamiseks palju kaalu juurde või alla võtma. Mõned näitlejad on range dieedi ja enesepiitsutamisega kaalu alandanud ligi 30 kilogrammi!

“Ma üritasin süüa niivõrd vähe kaloreid kui võimalik. Ma teadsin, et kui ma tunnen end näljasena, siis asi toimis,” rääkis mees lisades, et vaimselt oli kogemus tema jaoks huvitav, kuid raske.

Lisaks näljutamisele tegi mees ka trenni, joostes sageli 25 kilomeetrise teekonna kodust võtteplatsini.

2. Natalie Portman võttis baleriini mängimiseks kümme kilo alla

Natalie Portman filmi "Black Swan" võtetel (Reuters / Scanpix)

Portman mängis draamafilmis “Black Swan” (“Must luik”) baleriini ning seepärast pidi ta ka baleriini moodi välja nägema. Naine hakkas järgima karmi dieeti, mis koosnes vaid porganditest ja mandlitest. Muuhulgas töötas naine viis kuni kaheksa tundi päevas selle nimel, et oma niigi kleenukest keha rolli jaoks pisemaks muuta.

“Oli õhtuid, kus ma mõtlesin, et ma päriselt suren. Esimest korda elus sain ma aru, kuidas võib täiesti rolli sisse minna ja kuidas see võib sind ennast maha murda,” rääkis Portman Entertainment Weekly’le.

Pärast filmivõtete lõppu hakkas naine jälle hea isuga sööma ning andis teada, et ootab last koreograafilt Benjamin Millepiedilt, kellega ta filmivõtetel kohtus.

3. Mila Kunis alandas baleriinifilmi jaoks kaalu samuti kümne kilo võrra

Mila Kunis (Reuters / Scanpix)

Lisaks Portmanile mängis “Black Swanis” baleriini ka Mila Kunis, kes nagu kaasnäitlejannagi, rolli jaoks kümme kilo kaalu kaotas. Kunis oli oma kleenukese kehaga väga rahulolematu!

“Ma saan aru, miks filmitööstus nii p****s on, sest…ma vaatasin ennast peeglist ja mõtlesin, et issand jumal! Mul ei ole mingit kuju, mul pole rindu ega tagumikku, ainus, mida ma nägin, olid kondid. Ma arvasin, et see näeb rõve välja,” kommenteeris ta Daily Mailile.

Pärast filmivõtete lõppu kiirustas ta koheselt rämpstoitu sööma ja naljatles: “Mul läks viis kuud aega, et kümme kilo alla võtta ja vaid tunde, et see kõik tagasi süüa!”.

4. Chris Pratt töötas musklis keha jaoks kuus kuud ning kaotas 25 kilo

Chris Pratt enne ja pärast (Pinterest)

Chris Pratt järgis ranget dieeti ja tegi kõvasti trenni, et superkangelasfilmi “Guardians of the Galaxy” jaoks õige välimus saavutada.

Sarjas “Parks and Recreation” nägi Pratt välja täiesti tavalise ameerika mehena, kes kergelt ülekaalus ja ümar.

Kuid superkangelasfilmis mängimiseks oli vaja ka vastav välja näha.

Vormi saavutamiseks lõpetas Pratt esimese asjana õllejoomise ning hakkas treenima personaaltreeneriga ja tegema koostööd toitumisnõustajaga.

Mees käis vormi saavutamise jaoks jooksmas, ujumas, poksimas ning tegeles triatloniga, lisaks sellele sõi ta 4000 kalorit päevas.

“Ma tegelikult võtsin kaalust alla rohkem süües, kuid õigeid asju süües, süües tervislikke toite, seega kui filmivõtted läbi said ei olnud ma nälginud,” rääkis näitleja People ajakirjale.

5. Christian Bale lõpetas söömise ning trenni tegemise ja kaotas 30 kilo, et saavutada kondine välimus

Christian Bale filmis "The Machinist" (Vidapress)

Christian Bale on tuntud meistrina, kes iga rolli jaoks ennast täiesti erinevaks muundada suudab. Filmi “The Machinist” jaoks võttis mees 30 kilo kaalust alla ning seda täiesti vabatahtlikult. Filmi režissöör Brad Anderson isegi ei palunud tal seda teha, kuid Bale tundis, et see on vajalik.

“Ma olin intrigeeritud oma perverssest natuurist ja ma tahtsin näha, kas ma saan minna edasi sellest, mis on turvaline ja normaalne, ma tahtsin näha, kas ma suudan piire nihutada,” rääkis Bale.

Mees sõi ainult ühe õuna ja karbitäie tuunikala päevas, lisaks võttis ta vitamiine ja käis jooksmas. Kuid sihikindlus tasus end ära ning ta nägi rollis väga veenev ja tõene välja.

Christian Bale (Reuters / Scanpix)

Veelgi ekstreemsem on see, et pärast “The Machinisti” filmimise lõppu võttis mees viie kuuga pea 45 kilo kaalu juurde, et mängida filmis “Batman Begins” Caped Crusaderi rolli.

Kuid Bale’i jaoks on sellised ekstreemsed muutused iseenesest mõistetavad.

“Ma kujundan end vastavalt sellele, mida on vaja. Kuid muidugi vaid sel juhul, kui mulle see roll ikka väga meeldib,” sõnas ta People ajakirjale.

6. Anne Hathaway alandas prostituudi mängimiseks kaalu seitsme kilo võrra

"Les Miserables" New York Premiere, Anne Hathaway (Reuters / Scanpix)

Hathaway lõikas filmi “Les Miserables” jaoks maha oma imeilusad juuksed ning võttis detox-dieediga seitse kilo kaalust alla.

Küll aga ei mõjunud dieet hästi naise nahale. “See dieet tekitas mulle vinnid. Ma elasin süües hummust ja rediseid ning pidin rõõmustama, et mul on vinnid!” naljatles naine.

Lisaks sellele hakkas Hathaway filmi “The Dark Knight Rises” jaoks taimetoitlaseks, elades vaid lehtkapsast süües.

7. Tom Hanks langetas filmi “Kaldale uhutud” jaoks kaalu 103 kilolt 77 kilole

Tom Hanks filmis "Kaldale uhutud" (Vidapress)

Hanks on kaalu juurde võtnud ja langetanud erinevate rollide jaoks, kuid tema 25 kilone kaalukaotus filmi “Kaldale uhutud” jaoks oli nendest ekstreemseim.

Mees pidi filmis “Kaldale uhutud” välja nägema, nagu ta oleks aastaid üksikul saarel elanud. Kuid range dieedi järgmine pole meelakkumine: “Oh, kuidas ma igatsesin friikartuleid … Ainuke asi, millest ma ei loobunud, oli kohv …ei, seda ma ei suutnud!” rääkis Hanks kogetust.

Tom Hanks (Reuters / Scanpix)

Muuhulgas on Hanks filmi “A League of Their Own” jaoks 15 kilo juurde võtnud ning sellele järgnevalt 10 kilo alla võtnud, et mängida aidsihaiget filmis “Philadelphia”.

8. Ben Kingsely ajas juuksed maha ning langetas 9 kilo kaalu, et mängida Gandhit

(kuvatõmmis/ YouTube)

Režissöör Sir Richard Attenborough oli otsinud õiget inimest, kes Gandhit mängiks, lausa 20 aastat. Siis pakkus ta rolli briti näitlejale Ben Kingsley’le, kelle isa on India päritolu.

Ben Kinglsey (Reuters / Scanpix)

Mees tegi rolli sisse elamiseks palju eeltööd: ta luges läbi mitmeid biograafiaid, uuris fotosid, raseeris paljaks oma pea ning võttis üheksa kilo alla Gandhi enda taimetoidudieediga.

9. 50 Cent ei näinud pärast 20 kilo kaotamist enda moodi välja

(Reuters / Scanpix)

Räppar 50 Cent šokeeris fänne, kui oma tavapärase musklis keha kleenukeseks muundas. Mees mängis filmis “All Things Fall Apart” vähihaiget jalgpallurit ning pidi seetõttu ka haige välja nägema.

(Vidapress)

Rolli jaoks pidi räppar kaotama 20 kilo ning selleks tegi ta mitu korda päevas trenni ning tarbis üheksa nädalat vaid vedelikke.

10. Matthew McConaughey pidi HIVi-haige mängimiseks alla võtma 20 kilo

Matthew McConaughey filmis "Dallas Buyers Club" (Reuters / Scanpix)

Filmi “Dallas Buyers Club” HIVi põdeva tegelaskuju kehastamiseks pidi McConaughey kaalu langetama 20 kilo võrra. Õnneks tasus see end ära, sest mees sai rolli eest Oscari.

“Dieedi pidamine oli päris raske. Ma pidin igal nädalal 3 kilo alla võtma. Mu dieet koosnes dieetkoolast, hommikuti kahes munavalgest, kanatükist…See oli tõesti raske! Ma kaalusin lõpuks 65 kilo ja ma olin kogu aeg näljane ja ärritunud…Mu keha meenutas linnupoega, kes karjub suu lahti: “toitke mind!” kuid siis sa mõistad, et linnuema ei tule sind toitma. See on raske,” rääkis ta Daily Mailile.

Matthew McConaughey (Reuters / Scanpix)

2016. aastal võttis McCounaghey filmi jaoks “Gold” 20 kilo juurde.

11. Chris Hemsoworth järgis koos kaasstaaridega ranget dieeti filmi “The Heart of the Sea” jaoks

(Instagram/ Chris Hemsworth)

Thori mänginud Hemsworth rääkis, et võttis rolli jaoks kuu ajaga 15 kilo alla, süües päevas vaid 500 kalorit.