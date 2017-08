Hispaania ajaleht El País hoiatab rannakülastajaid, et neile jooke, suupisteid ja snäkke müüvate kaubitsejate tooted pole alati kõige puhtamad. Tegelikult tasub nende käest osta ainult kangemaid alkohoolseid jooke - kui just mõnda vastikut bakterit kõhtu ei soovi.

Barcelona rannad on täis kaupmehi, kes müüvad karastavaid jooke ja suupisteid. Paraku ei ole suurem osa neist tuttavad eurodirektiivide ja toiduohutusnõuetega. Laboratooriumis tehtud teaduslikud katsed näitavad, et testimiseks kaasa ostetud sangriast, Mojitost, samosadest ja võileibadest on seeditav vaid sangria.

Sangria on punasest veinist ja puuviljadest valmistatud punš ning teadlaste sõnul on selle kõrge alkoholisisaldus (Mojito ei ole reeglina väga kange jook) ainus põhjus, miks rannalt ostetud jook ohtlik pole. Üks laboritöötaja mõõdab samosa, pirukalaadse suupiste temperatuuri. See on külma samosa jaoks liiga soe, kuid kaugelt liiga jahtunud, et seda värskelt ahjust tulnud piruka pähe müüa.

Nii Mojitos, samosas kui võileivas leidus kolibakterit ehk soolekepikesi. Need bakterid pärinevad inimese väljaheitest. Mojitos leidus soolebakterit üle 70 korra rohkem, kui oleks tohtinud. Teadlaste sõnul oleks tund aega hiljem ostetud (ja tund aega kauem kuuma käes seisnud) joogis olnud juba miljoneid soolekepikesi.