Naine, keda esialgu tuntakse vaid Robin M-i nime all, nimetab end režissöör Roman Polanski järjekordseks alaealiseks seksuaalohvriks.

Tema sõnul kuritarvitas kineast teda 1973. aastal, kui ta oli 16aastane.

59aastane naine esitas New York Posti teatel süüdistuse teisipäevahommikusel pressikonverentsil oma advokaadi Gloria Allredi Los Angelese kontoris. Tunnustatud advokaat Allred kinnitas, et tema klient on ühendust võtnud politseiga ning on valmis tunnistusi andma, juhul kui Polanski peaks uuesti kohtu alla antama seoses 13aastase Samantha Geimeri vägistamisega 1977. aastal. Režissöör põgenes tookord süüdimõistmise eest USAst ning on seal tänini tagaotsitav.

2010. aastal väitis näitlejanna Charlotte Lewis, et Polanski kuritarvitas teda seksuaalselt 1980. aastate algul filmi “Piraadid” võtetel, kui ta oli 16aastane. Ka toona esitas Lewist Allred, kuid ametlikku süüdistust nad ei esitanud.