Õnnetu juhuse läbi sattus Jaak Madisoni näopildiga EKRE plakat Viljandi Paalalinna kooli ette, kus õpilane tappis püstoliga oma saksa keele õpetaja. Kui esmalt lubas Madison plakati omale kohale jätta, siis tunni pärast vabandas ta kannatanute ees ning lubas plakati asendada sobilikuma loosungiga.

(Kenno Soo)

„See loosung tähendab tule andmist korruptsioonile ja ossinovskilikule tulekule,“ täpsustab esialgu plakati sõnumit Jaak Madison. Riigikogulane rõhutab, et tegemist on üle-eestilise loosungiga, mis on igal pool sama.

Kas EKRE kavatseb õnnetu juhusena kooli ette sattunud plakati maha võtta? „Kindlasti mitte,” on Madisoni esmane seisukoht. „Kui keegi näeb meelevaldset seost koolitulistamisega, siis meie ei saa sinna midagi parata,” jääb Madison kindlaks.

Ligi tund aega pärast kell 12:20 toimunud vestlust ilmus pressiteade Madisoni uue seisukohaga: plakati üles jätmine on halb maitse.



„Ma vabandan siiralt koolipere ja tapetud õpetaja lähedaste ees. Meie sõnumi mõte on kahtlemata midagi muud kui üleskutse inimese pihta tuld anda, aga annan endale aru, et Paalalinna gümnaasiumi ees mõjub „Anname tuld!“ kahtlemata sobimatult. Vahetame minu plakati välja ja kujundame sellele uue sõnumi,“ kinnitab Madison.