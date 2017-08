Loodusfotograafide hetke magusaim saak Rootsis on haruldane valge põder. Uhke loom on tänu National Geographicule, BBCle ja teistele väljaannetele juba maailmakuulsaks saanud, kuid nagu kuulsate naabritega ikka, ei rõõmusta tema üle kõik kohalikud elanikud.

Catrin Leverström, kes elab Lääne-Rootsis Eda linnakeses, on tüdinud turistidest, kes pidevalt tema hoovi peale trügivad. Nimelt on Catrini aias õunapuud, mille kallal armastab nosimas käia kuulus valge põder.

„Vahel on põder siin mitu päeva järjest,“ kirjeldab Catrin ajalehele The Local. „Mitu tundi jalutab ringi ja mugib õunapuud ja põõsaid. Sellest, kui sageli siit rahvast läbi käib, oleneb põdrast. Vahel on tükk aega rahul, vahel tullakse iga päev läbi.“

Kuigi Catrinil pole otseselt põdra enda vastu midagi, märgib ta, et on näinud, et põder võib ka ägestuda ning ta ei usu, et inimeste liigne tähelepanu loomale head teeb. Sama hoiatus on ka ökoloogiaprofessoril, kellega The Local kõneles. Kui loom ei saa piisavalt rahu ja vaikust ning tavalist loomaelu elada, võib ta tigedaks ja väga ohtlikuks muutuda.